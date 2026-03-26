به گزارش ایلنا، سردار ابوالفضل شکارچی روز پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ در گفتگویی اظهار داشت: جمهوری اسلامی بعد از جنگ ۱۲ روزه دکترین خودش را عوض کرد. دکترین دفاعی را به دکترین تهاجمی تغییر دادیم البته تهاجم نه به معنای تجاوز به سرزمین دیگران که آمریکایی‌ها این کار را می‌کنند و اسم آن را دفاع می گذارند یعنی تهاجم، تجاوز و اشغال می‌کنند اما اسم آن را دفاع می گذارند.

شکارچی افزود: ما در ۴۷ سال گذشته نه به کشوری تجاوز کردیم نه می کنیم و نه خواهیم کرد. دکترین تهاجمی ایران به معنای این است که اگر یک کشوری به ما تعرض کرد می زنیم تا نابود شود و رهاش نمی‌کنیم. در واقع راهبرد دفاعی تا زمانی که به پیروزی منتهی شود و به اهداف مان برسیم و دشمن را تنبیه کنیم ادامه خواهد یافت. تنبیه و تعقیب متجاوز در دستور کار کار قرار می گیرد تا اینکه در واقع ما بتوانیم سایه جنگ را از سر جمهوری اسلامی برای همیشه برداریم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: امروز اگر همین آمریکایی‌ها بخواهند به وضعیت ۹ اسفند برگردند ۵ سال زمان می برد این بزرگترین تنبیه برای دشمنان ما است. مهمتر از همه اینکه امروز ارتش آمریکا توان ایستادگی در مقابل ایران قدرتمند را ندارد، دشمن به تجهیزات نظامی اش اتکا داشت اما دید که این تجهیزات نمی‌تواند از پس قدرت ایران بربیاید. پیشرفته ترین تجهیزات جهان را به کار گرفتند. اصلا تجهیزات پیشرفته تر از این آمریکا ندارد. اگر جنگ جهانی میخواست راه بیفتد و آمریکا به تنهایی می خواست در این جنگ جهانی در مقابل همه جهان بجنگد همین تجهیزاتی را به کار می‌گرفت که امروز در مقابل جمهوری اسلامی به کار گرفته است.

سردار شکارچی گفت: آمریکایی‌ها بیش از ۵۰ سال در منطقه غرب آسیا برای استثمار مردم منطقه به نام برقراری امنیت سرمایه گذاری کردند و کلاه سر این کشورها گذاشتند. تجهیزات فروختند با پول کشورهای منطقه برای خود پایگاه ایجاد کردند با این ادعا که ما می‌خواهیم امنیت برای شما ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: آمریکایی ها ۱۷ پایگاه در منطقه غرب آسیا برای خود درست کردند که تا الان این ۱۷ پایگاه نابود شده و آنها نتوانستند از پایگاه های خود و از ارتش خود دفاع کنند، اسم این پیروزی است یا شکست؟ آنها برای حفاظت از اسرائیل این پایگاه‌ها را ایجاد کرده بودند، برای اینکه رژیم صهیونیستی باقی بماند و در منطقه توسعه هم بدهند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: آنها هیچ وقت شعار نیل تا فرات را کنار نگذاشتند. با روش‌ ها و ترفندهای گوناگون شعار را در طراحی هایشان دنبال کردند و هیچ وقت از این شعار مایوس نشدند ولی در این جنگ تمام زیرساخت‌های حیاتی و مهم اسرائیل نابود شد یعنی علاوه بر اینکه پایگاه‌های آمریکا در منطقه نابود شد زیرساخت‌های دفاعی اسرائیل هم نابود شد. قلب آمریکا اسرائیل است که تمام زیر ساخت های آنها نابود شد. همه دنیا فهمید که ارتش آمریکا تا الان یک ببر کاغذی بوده است.

وی در ادامه گفت: آمریکایی‌ها برای نخستین بار مجبور شدند از پایگاه‌هایشان فرار کنند. آنهایی که زنده ماندند به هتل‌ها پناه بردند. از پوشش‌های صنعتی کشورهای منطقه استفاده کنند، در واقع از اسکله‌ها و مراکز غیرنظامی به عنوان پوشش و سپر خود استفاده می کنند. الان هم خیلی از آنها متواری و در پناهگاه ها مخفی شده اند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: از ملت‌های مسلمان می خواهیم که مراکز اختفای آنها را به ما نشان بدهند ما آنها را تعقیب می‌کنیم تا تقاص ملت‌های مسلمان را از آنها بگیریم هم تقاص شهدای خودمان را و هم تقاص خسارت هایی که به ایران و منطقه وارد کردند. حتی اگر این جنگ پایان پیدا کند و متوقف شود هم ما شروطی داریم که اگر محقق نشود دست از سر آمریکایی‌ها بر نخواهیم داشت.

وی در ادامه گفت: سامانه‌های نوین پدافند هوایی در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه تا ۹ اسفند با کمک جوانان دانشمند ما به نتیجه رسیدند درحدی که هواپیمای اف۳۵ آمریکا را هدف قرار دادند. قدرت ما رو به فزونی است، متوقف نمی شود و با سرعت بیشتری جلو خواهد رفت.

سردار شکارچی درباره کنترل ایران بر تنگه هرمز هم افزود: چهار شرطی که رهبر معظم انقلاب درباره تنگه هرمز فرمودند مشروط تحقق آن است. البته تا ابد دیگر تنگه هرمز به شرایط قبلی بر نخواهد گشت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: آمریکایی ها خیلی خسارت دیدند و نتوانستند کتمان کنند. هواپیمایی رادار گریزه اف ۳۵ به عنوان هواپیمای نسل پنجم، از این به بعد امنیت نخواهد داشت مجبور شدند اعتراف کنند. نتوانستند کتمان کنند که هواپیماهای سوخت رسان نمی‌توانند آزادانه سوخت به هواپیماهای جنگنده برسانند. نخواهند توانست کتمان ‌کنند که ما ارتشمان را جاهایی مخفی کردیم تا آسیب نبیند و به لحظه ما آنها را رصد کردیم و مورد اصابت قرار دادیم.

این مقام نظامی کشور گفت: کشورهای منطقه می گویند آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها با شما می جنگند، چرا کشور ما؟ پاسخ ما این است که از کدام سرزمین از کدام آسمان و از کدام آب‌ها به ما حمله می‌کنند. این که ما بخوریم و پاسخ ندهیم جنگ یکطرفه می شود. این بستر را خودتان فراهم کردید ما نباید بایستیم تا آمریکایی‌ها ما را بزنند. وقتی می خواهیم بزنیم خود به خود آنجایی که حضور دارند باید بزنیم. ما هتل شما را وقتی مورد اصابت قرار دادیم که آمریکایی های متجاوز داخل آن پنهان شده بودند از نظر ما این هتل آمریکایی است.

سردار شکارچی خطاب به کشورهای منطقه تاکید کرد: آمریکایی ها را شهرهای خود پناه ندهید تا در پایگاه های خود بمانند تا ما آسیب بیشتری به آنها بزنیم، زمین شما برای محترم است. حاکمیت ملی شما برای ما محترم است و با احترام تر از سرزمین شما و حاکمیتان برای ما مردم شما است. مردم مسلمان امت واحده هستند و ما بنا نداریم خون از بینی یک مسلمان ریخته شود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: آسیب‌هایی که ما در هفته دوم جنگ به آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی وارد کردیم بیشتر از هفته اول بود در هفته سوم نیز حملات با قدرت انجام شد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت، همه دنیا شاهد اقدامات ایران است و آمریکا و رژیم صهیونیستی نمی توانند آسیب هایی که خورده اند را از چشم جهانیان مخفی کنند. دشمنان مرتب ادعا می کردند که آسمان ایران در اختیارشان است، الان مردم دنیا باید قضاوت کنند آیا آسمان رژیم صهیونیستی در اختیار رژیم صهیونیستی است یا در اختیار سید مجید موسوی و پهپادها و موشک های نیروی دریایی نیروهای مسلح ایران.

ناتو هم ترامپ را همراهی نکرد

سردار شکارچی گفت: حتی کشورهای عضو ناتو هم حاضر نشدند با آمریکا در این جنگ همراهی کنند و می گویند چرا برای کشور خود چالش و ناامنی ایجاد کنیم. ترامپ مرتب درخواست کمک می کند اما آنها نمی آیند یعنی شما پیمان ناتوی چندین و چند ساله را هم نابود کردید.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: آغازگر و برپاکننده جنگ آمریکا است اما خسارت و تاوان اقتصادی را باید دنیا بپردازد، دنیا از این به بعد رویکردش نسبت به آمریکا عوض خواهد شد.

وی یادآور شد: ما عزیزانی را از دست دادیم. رهبر عزیزمان و سیدالشهدای همه شهدای انقلاب اسلامی را از دست دادیم. این مصیبت بسیار بزرگی برای ایران است. ولی خود را گرفتار این مصیبت برای مقابله با نظام سلطه نمی کنیم. در راهی که رهبر عزیز شهیدمان به ما یاد داد به رهبری عزیز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای پرقدرت تر از قبل جلو می رویم.

سردار شکارچی یادآور شد: امروز بزرگترین راهبرد آمریکا برای فرار از جنگ فرار آبرومندانه است نه فرار مفتضحانه، به در و دیوار می زنند که این فرار آبرومندانه باشد. می خواهند فرار کنند چون تاب مقاومت ندارند هرچه بمانند خسارت بیشتری می بینند دست به دامن کشورهای مختلف می شوند، واسطه گری راه می‌اندازند از طرف دیگر هم شعار می دهند و مرتب تهدید می‌کنند که اگر نکنید فلان می کنیم. قبلا گفتید و ما توجه نکردیم شما هم هیچ غلطی نکردید.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: منابع مرتبط با رژیم صهیونیستی می گویند این رژیم از روز اول جنگ تا الان ۱۳۲۱ کشته داده است درحالی که خودشان بیشتر از ۶ یا ۱۰ کشته را عنوان کرده اند. من فقط به یک قلم از حملات به رژیم اشاره کنم که یک مرکز تجمعی در حیفا مورد اصابت قرار گرفت که ۱۰۰ کشته و مجروح داشت یعنی با اصابت یک موشک ایرانی در این محل تجمع ۴۰ کشته و ۶۰ مجروح داشتند حال ببینید صدها فروند موشک و پهپادی که هر روز بر سر این رژیم نحس می‌ریزد چقدر کشته دارد.

وی در ادامه گفت: مرکز فرماندهی نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، نخست وزیری رژیم صهیونیستی، محل تشکیل جلسه، بسیاری از مراکز راهبردی، مرکز دانشمندان هسته‌ای، مرکز تحقیقات صنعتی و صنعت دفاعی این رژیم مورد اصابت قرار گرفت همه اینها تلفات سنگین داشت و براساس اعتراف خودشان قریب به ۹ هزار مجروح داده اند آلبته آنها اصلاً کشته نمی گویند فقط مجروح اعلام می کنند. من تعجب می‌کنم موشک‌های چند کلاهکه و موشک هایی با کلاهک چند تنی وقتی روی سر رژیم فرود می آید چرا فقط مجروح می کند و کسی را نمی‌کشد. چدن را می شکافد ولی گوشت و پوست آنها فقط مجروح می شود یا جراحت بر می دارد.

سردار شکارچی افزود: براساس گزارش ها حدود ۱۷ هزار و ۶۸۳ نفرند در سرزمین های اشغالی تا الان درخواست خسارت از بیمه کرده اند که این هم حداقل آماری است که در واقع به دست ما رسیده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: در ارتش آمریکا برآورد آمار کمی سخت تر است به دلیل اینکه آمریکایی ها در پایگاه‌های متعدد پراکنده اند. حداقل کشته‌های آمریکا را می گویم که البته خیلی بیشتر از این است به عنوان مثال هتلی که در اختیار آمریکایی ها بود یعنی سربازان و فرماندهان ارتش آمریکا از پایگاه به آن هتل پناه برده بودند مورد اصابت قرار گرفت و ۱۶۰ نفر در آن هتل کشته و مجروح شدند.

وی افزود: هیچ فرد غیر آمریکایی و بومی در این هتل نبود که آسیب ببیند. هتل در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود این تلفات برای روزهای اول جنگ است که ۱۰۰ کشته فقط اینجا و ۶۰ مجروح داشتند. در برخی این پایگاه‌ها مثل پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین بیش از ۱۰۰ آمبولانس و آمبولانس هوایی و زمینی در طی یک شبانه‌روز فقط برای حمل کشته و مجروح تردد داشتند. آمریکایی ها خیلی مجروح دادند. البته با اطلاعاتی که از منابع محلی داریم، دستکم ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر کشته آمریکایی ها هستند و قریب به ۵ هزار مجروح داده اند.

سردار شکارچی تاکید کرد: به مخیله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها خطور نمی کرد که در هنگامه پر شدت جنگ، وقتی رهبر معظم انقلاب را به شهادت می‌رسانند جمهوری اسلامی و مردم ایران بتوانند رهبر انتخاب کنند. در شدیدترین شداید جنگ، رهبر انتخاب شد. رهبری دقیقا شبیه رهبر قبل و هیچ خدشه‌ای نه به این ملت بلکه به امت اسلامی وارد نشد و همه امت اسلامی دلگرم شدند.

وی افزود: ابتکار عمل جنگ در اختیار نیروهای مسلح است. لحظه‌ای این ابتکار عمل از دست نیروهای مسلح بیرون نیامده است. هیچ قولی و هیچ وعده‌ای نداده ایم که به آن عمل نکنیم. اگر جایی عمل نکردیم ارتش آمریکا عقب نشینی کرد. گفتیم زیرساخت‌های سوخت و انرژی را بزنید چندین برابر این خسارت را وارد خواهیم کرد. کوتاه هم نمی آییم و در میدان عمل نشان دادیم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: مسئولین هم انصافاً زحمت می‌کشند و هیچ انشقاقی بین مسئولان کشور نیست که این شرایط قابل تحسین است. آمریکا با تمام قدرت با ما در حال جنگ است اما چیزی در بازار کالاهای مورد نیاز مردم کمیاب نیست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در پایان تاکید کرد: ما به هیچ عنوان خدشه‌ای به اراده‌مان وارد نشده است و مانند همان روز اول است. هر چقدر این جنگ طول بکشد اراده ما قوی‌تر می‌شود و این را در میدان نشان داده ایم. به هیچ عنوان تسلیم دشمن نمی‌شویم. دشمن باید تصور تسلیم کردن ملت ایران را از خود پاک کند و در مقابل ملت قهرمان ایران زانو بزند.