بقایی:

سفیدشویی اشغالگری و جنایات اسرائیل خلاف اخلاق روزنامه‌نگاری است

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در توجیه یورش اشغالگران اسرائیلی به قلمرو لبنان نوشت: «برنامه‌ریزی برای گسترش منطقه‌ای که اسرائیل تحت کنترل دارد»، یک عبارت پوششی برای تجاوز نظامی و اشغال غیرقانونی در لبنان است.

 

وی ادامه داد: این دقیقاً همان روش روزنامه‌نگاری پاستوریزه و به‌ظاهر «سیاسی‌محور درست» است که نقض قوانین بین‌المللی را سفیدشویی می‌کند و واقعیت تلخ و وحشیانه جنایت، مرگ و ویرانی در میدان را پنهان می‌سازد.

لازم به ذکر است روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خبری فوری یورش اشغالگران اسرائیلی به قلمرو لبنان را به این عبارات سفیدشویی کرد که «اسرائیل اعلام کرد که قصد دارد قلمرو تحت کنترل خود در لبنان را گسترش دهد و پس از جنگ نیز در آنجا باقی بماند».

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
