حقوق بین الملل ابزار استفاده گزینشی نیست

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیرامورخارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده از محاصره غزه توسط اسرائیل حمایت کرد و با استناد به ادعاهای «امنیتی»، مسیر کمک‌های انسانی را مسدود ساخت؛ اما هم‌زمان ایران را به‌خاطر دفاع از خود در تنگه هرمز محکوم می‌کند.

این همان استاندارد دوگانه است: جنایات اسرائیل قابل پذیرش تلقی می‌شود، در حالی که دفاع ایران در برابر متجاوزان محکوم می‌گردد. حقوق بین‌الملل ابزاری برای استفاده گزینشی و مصلحتی نیست.»

انتهای پیام/