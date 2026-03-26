حقوق بین الملل ابزار استفاده گزینشی نیست
وزیر امور خارجه کشورمان در یاداشتی در صفحه شخصی خود به استاندارد دوگانه حقوق بین الملل اعتراض کرد و نوشت:حقوق بین الملل ابزار استفاده گزینشی نیست.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیرامورخارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده از محاصره غزه توسط اسرائیل حمایت کرد و با استناد به ادعاهای «امنیتی»، مسیر کمکهای انسانی را مسدود ساخت؛ اما همزمان ایران را بهخاطر دفاع از خود در تنگه هرمز محکوم میکند.
این همان استاندارد دوگانه است: جنایات اسرائیل قابل پذیرش تلقی میشود، در حالی که دفاع ایران در برابر متجاوزان محکوم میگردد. حقوق بینالملل ابزاری برای استفاده گزینشی و مصلحتی نیست.»