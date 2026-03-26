خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حقوق بین الملل ابزار استفاده گزینشی نیست

کد خبر : 1765749
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان در یاداشتی در صفحه شخصی خود به استاندارد دوگانه حقوق بین الملل اعتراض کرد و نوشت:حقوق بین الملل ابزار استفاده گزینشی نیست.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیرامورخارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده از محاصره غزه توسط اسرائیل حمایت کرد و با استناد به ادعاهای «امنیتی»، مسیر کمک‌های انسانی را مسدود ساخت؛ اما هم‌زمان ایران را به‌خاطر دفاع از خود در تنگه هرمز محکوم می‌کند.

این همان استاندارد دوگانه است: جنایات اسرائیل قابل پذیرش تلقی می‌شود، در حالی که دفاع ایران در برابر متجاوزان محکوم می‌گردد. حقوق بین‌الملل ابزاری برای استفاده گزینشی و مصلحتی نیست.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار