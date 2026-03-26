گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه
به گزارش ایلنا، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص تحولات منطقه و پیامدهای تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از اهتمام ترکیه و برخی کشورهای منطقه برای توقف تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، همتای ترکیهای را در جریان آخرین تحولات قرار داد.
عراقچی درخواست مذاکره همزمان با تداوم تجاوز و اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه برای ارتکاب جنایت بیشتر علیه مردم ایران را نشانه تناقض در رفتار و گفتار آمریکاییها دانست و با اشاره به اینکه ایران آغاز کننده این جنگ تحمیلی نبوده و در حال دفاع از حاکمیت و امنیت ملی و تمامیت سرزمینی خود در برابر متجاوزان است، تاکید کرد: انتظار میرود همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی، با مسئولیتپذیری تجاوزات و جنایات ارتکابی آمریکا و اسرائیل را محکوم کرده و متجاوزان را به خاطر نقض فاحش حقوق بینالملل و حمله به ایران پاسخگو نمایند.
هاکان فیدان با اشاره به ادامه رایزنیهای خود یا برخی کشورهای منطقه، بر تعهد این کشور بر تلاش جهت کمک به توقف جنگ تاکید کرد.