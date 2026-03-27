علی آذری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، امروز شاهد هستیم در مجامع بین‌المللی بیانیه صادر می‌شود و ایران را محکوم می‌کنند و می‌گویند ایران به کشورهای همسایه حمله کرده است باید غرامت پرداخت کند، اما در همین شورای امنیت، این بخش که ایران مورد هجمه، حمله و تجاوز قرار گرفته نادیده گرفته می‌شود؛ ایران چه پیگیری‌هایی می‌تواند انجام دهد تا در مجامع بین‌المللی به حق خود برسد، گفت: همواره در مجامع بین‌المللی شاهد بوده‌ایم که علیه کشور ما با غرض تصمیم‌گیری می‌شود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: به یاد دارم در سفری که به ژنو داشتم، آن‌ها همواره با توجه به نگاهی که نسبت به کشور ما دارند، همیشه با غرض به ایران نگاه می‌کردند. این به آن معناست که ما در حوزه بین‌الملل باید بسیار قوی و محکم مطالبات خودمان را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: در سازمان ملل، اگر اسامی کشورها را استخراج کنیم، شاید برخی از این کشورها حتی عمرشان به صد سال نرسد و جمعیت‌شان هک زیر صد هزار نفر باشد. از سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل تشکیل شد، تقریباً ۵۱ کشور اصلی عضو شدند، اما این سیاست‌های آمریکا بود که کشورهایی کوچک را در این سازمان وارد کرد؛ به طور مثال کشوری مانند واتیکان حدود هزار نفر جمعیت دارد.

این نماینده مجلس افزود: ۱۰۰ تا ۱۲۰ کشور در اختیار آن‌ها هستند. بنابراین، نباید نگران این مسئله باشیم که اگر سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرد، تصور کنیم کل دنیا چنین دیدگاهی دارد.

وی تاکید کرد: نکته دوم این است که در همین چند روز گذشته، در خود سازمان ملل در حوزه برده‌داری ورود شد و قطعنامه‌ای در مجمع عمومی برای پرداخت غرامت به کشورهای آفریقایی صادر شد. صرف‌نظر از این‌که این قطعنامه با ۱۲۳ رأی مثبت، ۵۲ رأی ممتنع و سه رأی منفی همراه بود، سوال اینجاست که کدام کشورها رأی منفی دادند؟ اسرائیل، آمریکا و آرژانتین بودند و جالب است که در این دوران چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود. این را از این جهت بیان کردم که وضعیت سازمان ملل را بهتر درک کنیم.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید کرد: این موضوعات نباید موجب غفلت ما شود. ما چند محور اصلی داریم؛ نخست، توسل به زور علیه کشور ما؛ دوم، استفاده از سرزمین برخی کشورهای عربی توسط دشمن برای حمله به ایران که این کشورها فضایی در اختیار آمریکا و رژیم صهیونسیتی قرار دادند و‌ آن‌ها هم به ما حمله ناجوانمردانه کردند.

وی خاطر‌نشان کرد: اثبات این موارد بسیار مهم است، زیرا پس از پایان جنگ و پیروزی ما باید پیگیری کنیم، البته بسیار طبیعی است که طرف مقابل هم به دنبال هوچی‌گری و احتمالاً فضاسازی‌های بین‌المللی و حتی مطالبه غرامت برود؛ بنابراین ما باید از هم‌اکنون دفاع مشروع خود را آغاز کنیم.

آذری با تاکید بر اینکه دفاع مشروع یک اصل حقوقی است که در قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، عنوان کرد: اولا باید نقض فاحش حقوق بین‌الملل را اثبات کنیم. در ثانی با توجه به منشور حقوق سازمان ملل ما حق داشتیم باتوجه به این‌که به کشور ما حمله شده است، وارد دفاع از خودمان شویم. باید اثبات کنیم که تجاوز مسلحانه و آشکاری همراه با زور علیه ما صورت گرفته است، در حالیکه ما به دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید اقدامات تجاوزکارانه قبل و حین از جنگ را مستندسازی کنیم، گفت: باید حمله به مدرسه میناب، شهادت دانش‌آموزان، حمله به بیمارستان‌ها و هدف قرار دادن غیرنظامیان و سایر موارد را به‌طور دقیق ثبت و پیگیری و مستند کنیم.

آذری اظهار داشت: از سوی دیگر، طرف مقابل مدعی «تهدید قریب‌الوقوع» است، در حالی که مفهومی در ادبیات بین‌المللی و لفظ حقوقی «قریب‌الوقوع» نداریم و به‌صورت صریح در منشور ملل متحد چنین چیزی وجود ندارد؛ شاید در ادبیات برخی حقوقدانان مطرح باشد اما در حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل نداریم.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مجلس و به‌ویژه وزارت امور خارجه این است که این موارد را به‌دقت پیگیری کند، تاکید کرد: اکنون ما در نقطه اول و آخر قرار داریم، یعنی باید برنده باشیم.

وی افزود: این که بگوییم باز بنشینیم پای گفت‌وگو و میز مذاکره درست نیست؛ رفتارهای گذشته این‌ها نشان داد، مذاکره‌پذیر نیستند و در این موارد شواهد به نفع ما است.

این عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مستندسازی یکی از اصول اساسی در پیگیری‌های حقوقی است، خاطرنشان کرد: معتقدم نکته بعدی که وزارت خارجه باید حواسش باشد، این است با توجه به این‌که برخی کشورها در جامعه بین‌الملل با غرض علیه ما عمل می‌کنند، ما باید از اظهارات و گزارش‌های خود مقامات آمریکایی و غربی استفاده کنیم؛ چراکه خود آن‌ها اذعان و اقرار کرده‌اند که این جنگ بدون استراتژی مشخص و بدون وجود تهدید واقعی علیه ایران آغاز شده است و اصلا ما خطر «قریب الوقوعی» را از سوی ایران نداشتیم و‌ تک‌تک این موارد را بایستی وزارت امورخارجه پیگیر باشد و یادداشت کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در برخی حوزه‌ها، وزارت امور خارجه دچار سهل‌انگاری بوده و از ظرفیت حقوقدانان داخلی به‌خوبی استفاده نشده است. به طور مثال در مواردی همچون «کرسنت» پیگیری‌های قوی حقوقی و استفاده از ظرفیت حقوقدانان داخلی خودمان نکردیم. به خاطر دارم در دوره قبل در کمیسیون عمران آقای زنگنه در موضوع مورد مناقشه وکیل پاکستانی گرفته بود و این‌ها حوزه‌هایی است که ما موارد را رعایت نکردیم و این نواقص را باید رفع کنیم.

آذری یادآور شد: همچنین باید تأکید کنیم که ایران به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و برجام کاملا پایبند بود و رویکردی سازنده در مذاکرات داشت. حتی در برخی گزارش‌های رسانه‌های غربی هم به این موضوع اشاره شده است، گاردین در گزارشی به نقل از مقامات بریتانیایی نوشته بود که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که آمریکا از طرف ایران در معرض خطر نبوده است. یا خود یکی از سیاسیون آمریکا گفت که خطری از سوی کشورمان متوجه این کشور نبوده است اما درست در وسط مذاکرات جنگ را راه انداختند و میز مذاکره را مورد حمله قرار دادند.

وی در خصوص اظهارات برخی افراد مانند گروسی، که گفته فقط بمباران اتمی می‌تواند توانایی‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرد، گفت: رفتار برخی از این افراد در راستای صلح بین‌المللی نیست. چه گروسی، چه آمریکا و چه اسرائیل دارند قواعد بین‌المللی را به سلاخی می‌برند. این ادبیات برای ایران یعنی وقت خروج از معاهده (NPT) است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: دلیل دوم این است که زمانی که آمریکا و اسرائیل به مجتمع غنی‌سازی نطنز حمله کردند اولین کاری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام می‌داد این بود که بیاید این اقدام را به واسطه این که ایران عضو معاهده عدم اشاعه (NPT) است و تحت نظارت آژانس قرار دارد، محکوم‌کند، در صورتی که حداقل حقوق ایران را رعایت نکردند. این در حالی است که ایران عضو NPT است و حقوق مشروعی دارد. با کنار هم قرار دادن این موارد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا زمان خروج از معاهده NPT فرانرسیده است؟

وی تاکید کرد: رفتارهایی که از سوی آمریکا، اسرائیل و حتی برخی نهادهای بین‌المللی مشاهده می‌شود، این تصور را ایجاد می‌کند که آن‌ها به دنبال کنترل فناوری هسته‌ای هستند.

آذری با اشاره به توافق قاهره بیان کرد: ایران در توافق قاهره که تثبیت کننده مشروعیت آژانس است بسیار قوی ظاهر شد و فعالیت‌های خوبی انجام دادیم و امید ایران این بود که توافق قاهره مانع فعال شدن مکانیزم ماشه شود اما بازهم نشانی از این اتفاق نیست. در حالیکه ایران همواره به اصول این معاهده، از جمله عدم اشاعه و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پایبند بوده است و همیشه هم ثابت کرده‌ایم، حتی بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران دیگر کشورها هماین موضوع را تأیید کرده‌اند.

وی بیان کرد: با توجه به این شرایط و با در نظر گرفتن سوابق کشورهایی مانند هند، پاکستان و کره شمالی که با همین رفتارها از NPT خارج شدند، ما که همه قواعد و قوانین را رعایت کردیم، اما آن‌ها حقوق ما را به رسمیت نمی‌شناسند به نظر می‌رسد اکنون زمان بررسی جدی خروج ایران از NPT فرا رسیده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: بسیاری از افراد در گذشته در خصوص خروج ایران از NPT انقلت داشتند اما امروز شاهد هستیم با ادبیات گروسی و عدم محکومیت حمله به مجمتع نطنز به نظرم می‌توانیم از این معاهده خارج شویم و همین موضوع می‌تواند برای کشور مسئله مهمی مانند تنگه هرمز باشد.

انتهای پیام/