اطلاعیه شماره ۴۷/
دشمن با نشر اخبار ضد و نقیض به دنبال به اختلالات اطلاعاتی، تکمیل بانک اهداف و فرار از شکستهای میدانی است
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۷ عملیات وعده صادق۴ خطاب به ملت شریف ایران تاکید کرد: ارتش خسته و مستأصل دشمن با عملیاتهای پیچیده روانی و نشر اخبار ضدونقیض به دنبال رفع اختلالات اطلاعاتی، تکمیل بانک اهداف و فرار از شکستهای میدانی و تغییر موازنه جنگ است.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۷ عملیات وعدهصادق۴ اعلام کرد:
ملت سرافراز ایران اسلامی؛
پیروزیهای غرورآفرین رزمندگان اسلام و انسجام حیرتانگیز ملی را به شما ملت همیشه در صحنه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
نگران میدان نباشید، به حضور در خیابان ها با قدرت ادامه دهید و با هوشیاری و بصیرت همیشگی به اخبار و گزارشهای رسانههای دشمن نسبت به اقدامات تروریستی توجه نفرمایید.
ضروری است در این ساعات و روزهای غرورآفرین ملی، توجه خود را بیش از پیش بر ضربه به عمق جبهه دشمن متمرکز سازیم.