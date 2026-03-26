به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۷ عملیات وعده‌صادق۴ اعلام کرد:

ملت سرافراز ایران اسلامی؛

پیروزی‌های غرورآفرین رزمندگان اسلام و انسجام حیرت‌انگیز ملی را به شما ملت همیشه در صحنه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

ارتش خسته و مستأصل دشمن با عملیات‌های پیچیده روانی و نشر اخبار ضدونقیض به دنبال رفع اختلالات‌ اطلاعاتی، تکمیل بانک اهداف و فرار از شکست‌های میدانی و تغییر موازنه جنگ است.

نگران میدان نباشید، به حضور در خیابان ها با قدرت ادامه دهید و با هوشیاری و بصیرت همیشگی به اخبار و گزارش‌های رسانه‌های دشمن نسبت به اقدامات تروریستی توجه نفرمایید.

ضروری است در این ساعات و روزهای غرورآفرین ملی، توجه خود را بیش از پیش بر ضربه به عمق جبهه دشمن متمرکز سازیم.