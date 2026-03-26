پیام قدردانی خانواده شهید لاریجانی از حضور مردم در مراسم تشییع این شهید و فرزندش

به گزارش ایلنا، خانواده شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی از حضور مردم در مراسم وداع با تشییع پیکر این شهید و فرزند وی مرتضی لاریجانی قدردانی کردند.

این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

مردم شریف، مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی

سلام علیکم و رحمةالله

حضور صمیمانه، مؤمنانه و سرشار از محبت شما مردم عزیز، در آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری پیکرهای مطهر شهیدان گرانقدر، دکتر علی لاریجانی و فرزند فداکارشان، دکتر مرتضی لاریجانی، در تهران و قم، برای ما مایه دلگرمی و تسلای خاطر شد و نشان داد که پیوند میان مردم و خادمان این سرزمین، همچنان زنده و استوار است.

این همراهی شما، در این روزهای سخت، مرهمی بر دل‌های داغدار ما بود و بار دیگر این حقیقت را یادآور شد که صداقت در خدمت و تلاش برای اعتلای کشور، در نگاه مردم بزرگوار این سرزمین فراموش نمی‌شود.

دکتر علی لاریجانی، نیم‌قرن از عمر پربرکت خود را در مسیر اعتلای دین، خدمت به ایران اسلامی، تقویت همبستگی و توسعه ملی و حفظ جایگاه کشور صرف نمودند و امروز این محبت و حضور شما، بهترین گواه بر آن مسیر است.

همچنین یاد و نام شهید دکتر مرتضی لاریجانی، که علیرغم جایگاه علمی و انجام فعالیت های ارزشمند، با انتخابی آگاهانه از آغاز جنگ ۱۲روزه، با اخلاص و مسئولیت‌پذیری، در مسیر حفاظت، مراقبت و پیگیری امور پدر بزرگوارشان، جان خود را به خطر انداخت و در همین مسیر به شهادت رسید، همواره در دل‌های مردم این سرزمین زنده خواهد ماند.

خانواده این دو شهید عزیز، از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مرجعیت اعلی نجف، مراجع معظم تقلید، علما و نخبگان، مسئولان محترم کشوری و لشکری، شخصیت‌های محترم جبهه مقاومت و تولیت‌های آستان‌های مقدس رضوی و حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها که با ارسال پیام و پیگیری در برگزاری مراسم این دو شهید سعید همراهی نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایند.

همچنین از عموم مردم شریف در شهرهای مختلف کشور که با ارسال پیام‌ها و برگزاری و حضور در مراسم رسمی و مردمی، مرهمی بر این مصیبت بودند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. همچنین از مردم شریف و نجیب مازندران که با محبت و پیگیری، خواهان برگزاری آیین تشییع در آن استان بودند، صمیمانه تشکر می‌کنیم و در عین حال از اینکه امکان اجابت این خواسته فراهم نشد، پوزش می‌طلبیم.

از خداوند متعال برای همه شما عزیزان، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون مسئلت داریم و امیدواریم دعای خیر شما، همراه و پشتیبان خادمان این سرزمین باشد.

والسلام علیکم و رحمةالله

خانواده شهیدان

دکتر علی لاریجانی و دکتر مرتضی لاریجانی

انتهای پیام/