اطلاعیه شماره ۴۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
مراکز حساس بندر راهبردی حیفا؛ هدف حملات پهپادی ارتش
تعدادی از مراکز حساس و راهبردی رژیم صهیونیستی در بندر حیفا از شب گذشته مورد هجوم پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۴ به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران، فرزندان غیور شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران از شب گذشته، تعدادی از مراکز حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی در بندر راهبردی حیفا را در پاسخ به ادعای حمله دشمن به توان موشکی و پهپادی کشور، هدف حملات پهپادی قرار دادند.
مرکز ساخت و تعمیرات انواع شناورهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه که نقش کلیدی و حساس در پشتیبانی از ناوگان دریایی رژیم را برعهده دارد و مخازن بزرگ سوخت جنگندههای رژیم صهیونیستی در بندر حیفا از جمله اهداف مربوط به حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.