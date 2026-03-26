مراکز حساس بندر راهبردی حیفا؛ هدف حملات پهپادی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۴ به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران، فرزندان غیور شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران از شب گذشته، تعدادی از مراکز حساس و حیاتی رژیم صهیونیستی در بندر راهبردی حیفا را در پاسخ به ادعای حمله دشمن به توان موشکی و پهپادی کشور، هدف حملات پهپادی قرار دادند.

مرکز ساخت و تعمیرات انواع شناورهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق مدیترانه که نقش کلیدی و حساس در پشتیبانی از ناوگان دریایی رژیم را برعهده دارد و مخازن بزرگ سوخت جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در بندر حیفا از جمله اهداف مربوط به حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

