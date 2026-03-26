جبهه جدیدی علیه متجاوزان آمریکایی - صهیونیستی آغاز شده است

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«در ادامه موج قدرتمند و پردامنه هشتاد و دوم عملیات وعده صادق ۴ با استعانت از امام عصر (عج) و با رمز مبارک یا «فارس الحجاز» و پس از هدفگیری موفق مراکز کنترل فرماندهی، رادارهای مخابراتی و آشیانه های پهپادی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی، مناطق کریات شمونه شمال جنوب و مرکز تلاویو، حیفا و پایگاه ارتش متجاوز امریکا در الظفره، علی السالم و عریفجان با سامانه‌های سهمگین و نقطه زن خیبر شکن، ذوالفقار، عماد، قدر چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی به فضل الهی مورد اصابت دقیق قرار گرفتند.

۲۲۰ عملیات موفق و هم افزای ساحات مقاومت شامل ۸۷ عملیات حزب‌الله لبنان، ۲۳ عملیات مقاومت عراق و ۱۱۰ عملیات تهاجمی پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دوران متفاوت و جبهه جدیدی را علیه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی نوید می‌دهد.

رهایتان نمی‌کنیم.»

