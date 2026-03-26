به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری با صدور پیامی با تسلیت شهادت جمعی از فرزندان غیور و رشید استان بوشهر در حملات آمریکایی -صهیونی افزود:مردم ایران اسلامی که پرورش یافته مکتب سرخ حسینی هستند؛ درس رشادت و پایداری در جبهه حق را از مولایشان حسین بن علی (علیه السلام) آموخته اند و تاریخ هیچ گاه چنین مردم استواری را به خود ندیده است.

وی یادآورشد: مردم شریف بوشهر که خود به تنهایی سابقه‌ درخشان و دیرینه‌ای در مبارزه با استکبار و استعمار داشته‌اند؛ در این میان ،شاهد مثالی غیر قابل انکار از مبارزه با استعمارگران پرتغالی و انگلیسی گرفته و تا روزهای پر حادثه جنگ نفت‌کش‌ها در دهه ۶۰ و امروز جنگ تحمیلی آمریکایی _صهیونی هستند.

حسینی بوشهری تصریح کرد: مردم استان بوشهر همیشه میدان‌دار، مقاوم و مجاهد بوده‌اند و دشمن حتی خواب خستگی این مردم را چه برسد به شکست به چشم نخواهد دید.

وی با آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و مصدومان جنایات اخیر آمریکایی- صهیونی گفت: ان شاءالله تفضلات حضرت حق بر مردم عزیز ایران و به ویژه مردم وفادار،ولایتمدار و شهید پرور استان بوشهر و خانواده معظم شهدای اخیر، مستدام باشد و در سایه عنایات امام عصر(ارواحنا فداه) نصرت و پیروزی که ارمغان مجاهدت و ایثارگری ملت شریف ایران است به زودی محقق گردد.

