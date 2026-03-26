حسینی بوشهری:
بمباران مناطق مسکونی با هدف ضربه زدن به تابآوری مردم است
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمنان ملت ایران با هدف قرار دادن مردم و مناطق مسکونی در پی ایجاد فشار و ضربه به تاب آوری مردم در این جنگ تحمیلی هستند، اما این خیالی بیش نیست.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری با صدور پیامی با تسلیت شهادت جمعی از فرزندان غیور و رشید استان بوشهر در حملات آمریکایی -صهیونی افزود:مردم ایران اسلامی که پرورش یافته مکتب سرخ حسینی هستند؛ درس رشادت و پایداری در جبهه حق را از مولایشان حسین بن علی (علیه السلام) آموخته اند و تاریخ هیچ گاه چنین مردم استواری را به خود ندیده است.
وی یادآورشد: مردم شریف بوشهر که خود به تنهایی سابقه درخشان و دیرینهای در مبارزه با استکبار و استعمار داشتهاند؛ در این میان ،شاهد مثالی غیر قابل انکار از مبارزه با استعمارگران پرتغالی و انگلیسی گرفته و تا روزهای پر حادثه جنگ نفتکشها در دهه ۶۰ و امروز جنگ تحمیلی آمریکایی _صهیونی هستند.
حسینی بوشهری تصریح کرد: مردم استان بوشهر همیشه میداندار، مقاوم و مجاهد بودهاند و دشمن حتی خواب خستگی این مردم را چه برسد به شکست به چشم نخواهد دید.
وی با آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و مصدومان جنایات اخیر آمریکایی- صهیونی گفت: ان شاءالله تفضلات حضرت حق بر مردم عزیز ایران و به ویژه مردم وفادار،ولایتمدار و شهید پرور استان بوشهر و خانواده معظم شهدای اخیر، مستدام باشد و در سایه عنایات امام عصر(ارواحنا فداه) نصرت و پیروزی که ارمغان مجاهدت و ایثارگری ملت شریف ایران است به زودی محقق گردد.