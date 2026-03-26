فهرست مناطق مورد حملهٔ ایران در اراضی اشغالی تا موج ۷۶

به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران فهرست مناطق مورد حملهٔ ایران در اراضی اشغالی در عملیات وعدهٔ صادق ۴ تا موج ۷۶ را به این شرح اعلام کرد:

بیت‌شمش (Beit Shemesh) استان اورشلیم شهری در غرب اورشلیم

تل‌آویو (Tel Aviv) استان تل‌آویو دومین شهر بزرگ اسرائیل و مرکز اقتصادی

قدس اشغالی (Jerusalem) استان اورشلیم پایتخت ادعایی اسرائیل (با وضعیت بین‌المللی مورد مناقشه)

نقب (Negev) استان جنوب منطقه بیابانی وسیع در جنوب

السبع / بئرالسبع (Beersheba) استان جنوب "مرکز نقب" و چهارمین شهر بزرگ

ناهاریا (Nahariya) استان شمال شهر ساحلی در شمال غرب

نواتیم (Nevatim) استان جنوب پایگاه هوایی مهم در جنوب بئرالسبع

الجلیل (Galilee) استان شمال منطقه کوهستانی در شمال

جولان (Golan Heights) استان شمال منطقه استراتژیک

حیفا (Haifa) استان حیفا سومین شهر بزرگ و بندر اصلی شمال

ریشون لتسیون (Rishon LeZion) استان مرکزی چهارمین شهر بزرگ در منطقه گوش دان

قیساریه (Caesarea) استان حیفا شهر باستانی و مدرن در ساحل

زرعیت (Zar'it) استان شمال شهرک کوچک در نزدیکی مرز لبنان

شلومی (Shlomi) استان شمال شهرک در شمال غرب، نزدیک مرز لبنان

کریات شمونه (Kiryat Shmona) استان شمال شهرک در شمال شرق، نزدیک مرز لبنان

خدرا (Hadera) استان حیفا شهر ساحلی بین تل‌آویو و حیفا

ایلات (Eilat) استان جنوب بندر جنوبی در دریای سرخ

بئر یعقوب (Be'er Ya'akov) استان مرکزی شهر کوچک در جنوب شرق تل‌آویو

بنی براک (Bnei Brak) استان تل‌آویو شهر مذهبی با تراکم جمعیت بالا در شرق تل‌آویو

پتاح تکفا (Petah Tikva) استان مرکزی شهر بزرگ در شرق تل‌آویو

رمات دیوید (Ramat David) استان شمال پایگاه هوایی در جنوب شرق حیفا

حولون (Holon) استان تل‌آویو شهر بزرگ در جنوب تل‌آویو

شهر عراد در جنوب سرزمین‌های اشغالی

رامات گان (ramat gan) منطقه‌ای در شرق تل آویو

دیمونا در جنوب سرزمین‌های اشغالی و مهمترین مرکز تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونی

کریات گات (Kiryat Gat) در جنوب سرزمین‌های اشغالی

بن عامی و عکا در شمال شرقی اراضی اشغالی

ساویون (Savion) در مرکز سرزمین‌های اشغالی

