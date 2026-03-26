فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از مرزهای کشور:
تمام تحرکات دشمن در مرزها رصد میشود/ برای هر سناریویی آمادهایم/ جنگ زمینی برای دشمن خطرناکتر و پرهزینهتر خواهد بود
امیر سرتیپ جهانشاهی در بازدید از مرزهای کشور با بیان اینکه تمامی تحرکات دشمن در مرزها رصد میشود و برای هر سناریویی آمادهایم، گفت: هر وجب از جغرافیای ایران، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان محافظت میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دلگرمی نیروهای مسلح از پشتیبانی مردم و حضور مقتدرانه یگانهای نیروی زمینی در مرزهای کشور گفت: هر وجب از جغرافیای ایران، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان محافظت میشود و با حضور یکایک سربازان عزیز و افسران غیور و فرماندهان دلاور در ارتش و مجموعه نیروهای مسلح مقتدر، در نقطه به نقطه مرزهای ایران، آماده مقابله رودر رو با دشمن هستیم.
امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: از جمع رزمندگان سلحشور و آماده نیروی زمینی ارتش مستقر در سنگرها و قرارگاهها به ملت شریف ایران عرض می کنم فرزندانتان با اتکا به خدا، محکم و استوار در خطوط مقدم دفاع ایستادهاند و با روحیه بالای رزم همرزمانم، دشمن را در زمین نیز زمین گیر می کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: تحرکات دشمن را لحظه به لحظه و با دقت رصد میکنیم و برای هر سناریویی در هر زمان و مکان آمادهایم.دشمن باید بداند جنگ زمینی برای او خطرناکتر و پرهزینهتر و غیرقابل جبران خواهد بود.
وی با بیان اینکه حضور، استقامت و همبستگی مردم راز پیروزی بزرگ ایران و شکست دشمن خواهد بود خاطرنشان کرد: بدون تردید، ایران در پرتو جان فشانی فرزندانش، ایستاده و استوار و برفراز باقی خواهدماند.
وی در ادامه این بازدید با تعدادی از خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان در استانهای مختلف کشور دیدار کرد