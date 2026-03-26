به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دلگرمی نیروهای مسلح از پشتیبانی مردم و حضور مقتدرانه یگان‌های نیروی زمینی در مرزهای کشور گفت: هر وجب از جغرافیای ایران، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان محافظت می‌شود و با حضور یکایک سربازان عزیز و افسران غیور و فرماندهان دلاور در ارتش و مجموعه نیروهای مسلح مقتدر، در نقطه به نقطه مرزهای ایران، آماده مقابله رودر رو با دشمن هستیم.

امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: از جمع رزمندگان سلحشور و آماده نیروی زمینی ارتش مستقر در سنگرها و قرارگاهها به ملت شریف ایران عرض می کنم فرزندانتان با اتکا به خدا، محکم و استوار در خطوط مقدم دفاع ایستاده‌اند و با روحیه بالای رزم همرزمانم، دشمن را در زمین نیز زمین گیر می کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: تحرکات دشمن را لحظه به لحظه و با دقت رصد می‌کنیم و برای هر سناریویی در هر زمان و مکان آماده‌ایم.دشمن باید بداند جنگ زمینی برای او خطرناک‌تر و پرهزینه‌تر و غیرقابل جبران خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضور، استقامت و همبستگی مردم راز پیروزی بزرگ ایران و شکست دشمن خواهد بود خاطرنشان کرد: بدون تردید، ایران در پرتو جان فشانی فرزندانش، ایستاده و استوار و برفراز باقی خواهدماند.

وی در ادامه این بازدید با تعدادی از خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان در استان‌های مختلف کشور دیدار کرد