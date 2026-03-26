عزیزی خطاب به دشمنان:
عاقبت تجاوز به خاک ایران روشن است
کد خبر : 1765633
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری عاقبت متجاوزان تاریخی به خاک ایران گفت: عاقبت دست درازی به ایران مشخص است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود به زبان انگلیسی و فارسی نوشت:
در ایران گورستانی برای پرتغالیها و انگلیسیهای متجاوز به خاک ایران وجود دارد.
عاقبت دست درازی به ایران مشخص است.
اما این بار حتی برای جنازههایتان گورستانی هم در خاک ما نخواهید داشت.