عاقبت تجاوز به خاک ایران روشن است

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود به زبان انگلیسی و فارسی نوشت:

‏در ایران گورستانی برای پرتغالی‌ها و انگلیسی‌های متجاوز به خاک ایران وجود دارد.

عاقبت دست درازی به ایران مشخص است.

اما این بار حتی برای جنازه‌های‌تان گورستانی هم در خاک ما نخواهید داشت.

انتهای پیام/