مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین های اشغالی مورد هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه موج ۸۲ عملیات وعده صادق ۴ که از سحرگاه امروز با هجوم گسترده پهپادهای انهدامی آغاز شد موشکهای سوخت جامد و مایع نیز وارد عمل شده و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور آیت الله رئیسی و شهید امیر عبدالهیان و همراهان دیگر، با رمز مقدس یا علی ابن موسی الرضا (ع)، مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین های اشغالی و صنایع مرتبط با زیرساخت های هسته ای در جنوب بحرالمیت را در یک تهاجم هدفمند مورد ضربه قرار دادند. این موج ادامه دارد...

ملتهای مسلمان و مستضعفین جهان؛

محور بزرگ مقاومت با ۲۳۰ عملیات موفق در ۲۴ ساعت گذشته، فراگیرترین تهاجمات جهادی تاریخ جنگ علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی را با حول و قوه الهی و دعای مستضعفین عالم به ثبت رسانید.

مقاومت سرافراز لبنان با ۸۷ عملیات، مقاومت عراق با ۲۳ عملیات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ۱۱۰ تهاجم موشکی و پهپادی، رکورد ماندگاری را برای انهدام اهداف مستکبران اشغالگر در منطقه غرب آسیا رقم زدند. جنگ منطقه‌ای و فراگیر، انتخاب آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ای آنان بوده و قطعا تا پایان قطع ید استوانه‌های ظلم و طاغوت از منطقه و بازگشت ثبات و صلح واقعی به مردم منطقه ادامه خواهد داشت.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ساحات محور مقاومت در این نقطه تاریخی به نمایندگی از مظلومان عالم نبرد تا پایان دوران سیاه ظالم ترین رژیم های ضدبشری و تروریستی را به پیش خواهند برد. آمریکا و رژیم‌صهیونیستی امروز با محور مقاومت قدرتمند روبرو هستند و محاسبات و برآوردهای غلط آنان‌ مبنی بر تضعیف محور مقاومت، توهمی بیش نبوده است.

