مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین های اشغالی مورد هدف قرار گرفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین های اشغالی و صنایع مرتبط با زیرساخت های هسته ای مورد هدف موشک‌های موج ۸۲ قرار گرفتند .

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در ادامه موج ۸۲ عملیات وعده صادق ۴ که از سحرگاه امروز با هجوم گسترده پهپادهای انهدامی آغاز شد موشکهای سوخت جامد و مایع نیز وارد عمل شده و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور آیت الله رئیسی و شهید امیر عبدالهیان و همراهان دیگر، با رمز مقدس یا علی ابن موسی الرضا (ع)، مرکز نظامی کنترل فرماندهی سرزمین های اشغالی و صنایع مرتبط با زیرساخت های هسته ای در جنوب بحرالمیت را در یک تهاجم هدفمند مورد ضربه قرار دادند. این موج ادامه دارد...

محور بزرگ مقاومت با ۲۳۰ عملیات موفق در ۲۴ ساعت گذشته، فراگیرترین تهاجمات جهادی تاریخ جنگ علیه اهداف آمریکایی و صهیونیستی را با حول و قوه الهی و دعای مستضعفین عالم به ثبت رسانید. 

مقاومت سرافراز لبنان با ۸۷ عملیات، مقاومت عراق با ۲۳ عملیات و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ۱۱۰ تهاجم موشکی و پهپادی، رکورد ماندگاری را برای انهدام اهداف مستکبران اشغالگر در منطقه غرب آسیا رقم زدند. جنگ منطقه‌ای و فراگیر، انتخاب آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و همپیمانان منطقه‌ای آنان بوده و قطعا تا پایان قطع ید استوانه‌های ظلم و طاغوت از منطقه و بازگشت ثبات و صلح واقعی به مردم منطقه ادامه خواهد داشت.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ساحات محور مقاومت در این نقطه تاریخی به نمایندگی از مظلومان عالم نبرد تا پایان دوران سیاه ظالم ترین رژیم های ضدبشری و تروریستی را به پیش خواهند برد. آمریکا و رژیم‌صهیونیستی امروز با محور مقاومت قدرتمند روبرو هستند و محاسبات و برآوردهای غلط آنان‌ مبنی بر تضعیف محور مقاومت، توهمی بیش نبوده است. 

