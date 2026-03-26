به گزارش ایلنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای تهدیدات حمله به نیروگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشورمان را محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر با اشاره به تجاوزات مکرر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و نقض‌های متعدد و مستمر حقوق بشری در جریان این اقدامات غیرقانونی، اعلام می‌دارد که این رفتارها نه‌تنها صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته، بلکه موجب نقض گسترده حقوق بنیادین مردم ایران و بی‌اعتنایی آشکار به هنجارهای آمره حقوق بین‌الملل شده است.

در همین چارچوب، ستاد حقوق بشر در بیانیه اخیر خود، تهدیدات مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور، به‌ویژه نیروگاه‌ها را با شدیدترین عبارات محکوم نموده و آن را نقض صریح قوانین بین‌المللی، اصول مسلم حقوق بشر و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌داند. این تهدیدات، مصداق بارز رفتارهای خصمانه و ناقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی و همچنین نقض اصل تفکیک است.

در این میان، تهدید به حمله به نیروگاه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی تأمین انرژی کشور، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است. نیروگاه‌ها نقشی بنیادین در تأمین برق مورد نیاز زندگی روزمره شهروندان، استمرار فعالیت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، عملکرد تجهیزات حیاتی پزشکی، تأمین آب، خدمات بهداشتی، حمل‌ونقل و سایر خدمات عمومی ایفا می‌کنند. هرگونه اقدام علیه این تأسیسات، نه‌تنها موجب اخلال گسترده در زندگی عمومی خواهد شد، بلکه به‌طور مستقیم جان بیماران، افراد وابسته به تجهیزات حیاتی و سایر اقشار آسیب‌پذیر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

تهدید به حمله علیه چنین زیرساخت‌هایی که مستقیماً با بقا و سلامت جمعیت غیرنظامی گره خورده‌اند، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. چنین اقداماتی، در صورت تحقق، آثار ویرانگری بر تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه بیماران، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر برجای خواهد گذاشت و می‌تواند منجر به اختلال جدی در ارائه خدمات حیاتی در مراکز درمانی، بهداشتی و خدماتی گردد؛ امری که به‌طور مستقیم حق حیات و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند.

بر اساس اصول مندرج در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی و زیرساخت‌هایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، صراحتاً ممنوع بوده و می‌تواند به‌عنوان نقض فاحش این اسناد تلقی شود. همچنین، مطابق با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت‌ها موظف به تضمین حق حیات، حق سلامت و دسترسی به خدمات اساسی برای همگان هستند.

ستاد حقوق بشر در عین حال، سکوت و انفعال برخی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال این تهدیدات آشکار را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و این رویکرد را مصداق بارز استانداردهای دوگانه در نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌داند؛ استانداردهایی که با تضعیف اعتبار نهادهای حقوق بشری، زمینه‌ساز تداوم نقض‌ها و بی‌کیفرمانی مرتکبان می‌شود.

ستاد حقوق بشر تأکید می‌نماید که تهدید یا اقدام علیه چنین زیرساخت‌هایی، با توجه به آثار گسترده و غیرقابل جبران آن بر جمعیت غیرنظامی، می‌تواند مصداق بارز جنایت جنگی تلقی گردد و مسؤولیت بین‌المللی و پاسخگویی عاملان و آمران آن را به‌دنبال داشته باشد.

در پایان، ستاد حقوق بشر از تمامی سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه و سایر نهادهای تخصصی می‌خواهد که با اتخاذ مواضع صریح و قاطع، این تهدیدات و اقدامات غیرقانونی را محکوم نموده و نسبت به پیشگیری از وقوع نقض‌ گسترده‌تر و حمایت از حقوق بنیادین مردم ایران اقدام عاجل به‌عمل آورند.

