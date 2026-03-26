فضائلی:
حضور مردم، مسئولان را برای تامین منافع ملی استوارتر میکند
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب گفت: حضور حماسی، پرشور و با انگیزه مردم؛ آشوبها و شورشهایی را که دشمن برنامهریزی کرده بود، خنثی کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی فضایلی در گفتگوی تلویزیونی ابعاد مختلف «جنگ رمضان» را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
سؤال: یکی از نکات خیلی مهمی که البته بارها راجع به آن صحبت شده و شاید به عنوان عامل بازدارندگی و اقتدار ملی ایران مطرح میشود، بحث حضور حماسی مردم است که تا همین الان هم که ایام نوروز را پشت سر میگذاریم، مردم این سنگر را ترک نکردند و در خنثی کردن بسیاری از توطئههای دشمنان اثرگذار بوده، به لحاظ راهبردی، مؤلفه حضور مردم در میدان چقدر توانسته بازدارندگی جدی ایجاد کند و ضمانت کند آن چه در ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
فضائلی: این حضور ابعاد مختلفی دارد، برداشت و باور خودم به این حضور این است که این حضور یک حضور معمولی نیست، حضرت آقا نقلی را از امام (ره) داشتند که امام به ایشان فرموده بودند از زمانی که نهضت شروع شد، در مقاطع مختلف آن، همیشه مضمون فرمایش امام به حضرت آقا این بوده که یک دستی را احساس میکردند که این نهضت را پشتیبانی میکند، میخواهم بگویم که آن دست، امروز یک بار دیگر خودش را این طور نشان داده و این طور متجلی شده و این حضوری که امروز میبینیم حضور حماسی، پرشور و با انگیزه است، آن تعبیری که حضرت آقا داشتند که خداوند مردم را مبعوث میکند؛ این بعثت و برانگیختگی، یک زمینهای میخواهد، یعنی همانطور که رسول مکرم اسلام، استعداد و شرایطی را خود حضرت داشتند که این بعثت برای ایشان اتفاق افتاد، مردم ما یک شرایطی را فراهم کردند و یک استعدادی را در خودشان بروز دادند و این تربیتی را پیدا کردند که این برانگیختگی و بعثت در این زمان به این شکل در آنها تجلی پیدا کرده که البته معتقدم این تربیت؛ محصول تلاشی است که در وهله اول حضرت امام (ره) و بعد خود حضرت آقا؛ امام شهید ما انجام دادند و مردم را در طول این ۴۷ سال متحول و تربیت کردند که استعداد این بعثت در آنها فراهم شود و شده؛ امروز ما میبینیم که مردم حقیقتاً این بعثت و برانگیختگی را از خودشان آشکار میکنند و دنیا متحیر است، اما این برانگیختگی و مبعوث شدن؛ آثار و پیامدهایی دارد که چند بخش آن را عرض میکنم و فکر میکنم خیلی جا دارد که اندیشمندان، جامعه شناسان ما و کسانی که کارهای نظری میکنند، به این موضوع بپردازند و ابعاد مختلف آن را تشریح کنند.
یکی از آثار مهم این حضور و استمرار آن در طول این ۲۷ شب؛ این بود که یک بار دیگر دنیا و به خصوص دشمن متوجه شد که این نظام؛ ریشهها، پشتوانهها و ایستادگی آن به واسطه مردم است. آنها در ذهنشان این بود که این نظام پشتوانه مردمی ندارد، ضعیف شده و کافی است که یک سستی در آن اتفاق بیفتد، مردم اگر احساس کنند مثلاً رأس نظام زده شده، بیرون میریزند، همین تحلیل اشتباه و اشتباه محاسباتی است که در جنگ ۱۲ روزه هم دشمن مرتکب شد، در ایام دی ماه هم این اتفاق افتاد، مجدداً در این ایام تصورشان این بود که اگر رأس نظام زده شود، حتماً دیگر این اتفاق خواهد افتاد، این اتفاق نیفتاد، این حضور نشان میدهد که این نظام یک پشتوانه عمیق مردمی دارد، نکته دوم این بود و هست که این حضور مردم به این شکل، با این انرژی و استمرار، یک پشتوانه محکمی برای نیروهای مسلح ما است؛ عزیزانی که در آن جبهه میجنگند و آن حماسهها را خلق میکنند، همان طور که فرمانده هوافضای سپاه؛ سردار موسوی فرمودند که شما خیابان را نگه دارید، میدان را ما، این هماهنگی بین میدان و خیابان، یک اتفاق خیلی مهمی است که همافزایی دارد؛ یعنی میدان وقتی شیلک میکند، وقتی آن طور با شجاعت و با تدبیر عملیات نظامی را هدایت میکند و مردم میبینند این توانمندی، قدرت، قوت و اقتدار کشورشان را، انگیزه پیدا میکنند برای حضور در میدان، وقتی مردم در میدان و خیابانها حاضر میشوند با این شور و هیجان، اینها آن انرژی و خرج موشک را تقویت میکنند. بخش سوم؛ تأثیری است که روی مسئولان کشور دارد، این مسأله فوقالعاده است؛ اگر که مردم این حضور را نداشتند و اگر مطالباتی که در گفتگوهایشان مطرح میکنند، که خود این گفتوگوها شما وقتی این مصاحبههایی که پخش میکنید؛ از بچههای خردسال که تازه زبان باز کردند، بعضی از آنها صحبت میکنند تا نوجوانان، خانمها، آقایان و اقشار مختلف، بیاناتی که مردم در زمینههای مختلف انجام میدهند، شگفت انگیز است؛ از پختگی، حماسی بودن، شور و انگیزهای که در آن هست؛ هر تک تک اینها واقعاً جای پرداخت و توجه ویژه دارد. این حضور مسئولین ما را هم برای تأمین منافع ملی کشور و ایستادگی برای تأمین این منافع، استوارتر میکند. اگر این حضور نبود، شاید بعضی از آنها خدای نکرده دچار سستیهایی میشدند، ولی امروز مردم اجازه نمیدهند در مسئولین کشور ذرهای تردید به وجود بیاید و باز این جا یک همافزایی صورت میگیرد.
بخش دیگر و تأثیر مهم دیگر این است که در اخبار و برنامهها ملاحظه کردید که دشمن حساب و برنامهریزی کرده بود که در یک مقطعی بتواند آشوبها و شورشهایی را در داخل کشور توسط عوامل و مزدوران خود؛ گروههای تروریستی که آماده کرده و تدارک دیده بودند که همزمان با این حمله نظامی، اتفاقاتی در شهرهای ما بیفتد و این حضور مردم؛ به این شکل و با این استمرار، شور و انگیزه، آن را هم خنثی کرد، لذا ابعاد تأثیرات بسیار مهم این حضور مردم را به نظرم باید به تفصیل به آن پرداخت و باید اظهار تأسف کنیم که چرا ما نمیتوانیم این همه آنچه که در خیابانهای ما اتفاق میافتد را بتوانیم پوشش دهیم و هم به مردم خودمان و هم به مردم دنیا نشان دهیم و این آن طور که باید و شاید امکانش نیست؛ یعنی این قدر این صحنهها، صحنههای عجیب و فوقالعادهای است که واقعاً بخش خیلی کوچکی از آن در مقابل دوربینها مشاهده میشود و امکان پخش برای آنها فراهم میشود.
سؤال: یک موضوع در ارتباط با بلندپروازیهایی است که رژیم صهیونیستی پیش از آغاز این حمله و توهماتی که راجع به ایران داشت و عملیات نظامی که میتواند انجام دهد و نتایجی که میتواند بدست بیاورد که هیچ کدام محقق نشد و اتفاق نیفتاد؛ این بلندپروازی از کجا میآید و الان در چه شرایطی قرار دارد؟
فضائلی: این بلندپروازی، ابعاد مختلفی دارد، آقای عراقچی هم در این مصاحبه اشارهای کردند که من، چون خاطرهای هم از شهید لاریجانی دارم، آن را هم نقل کنم شاید در پاسخ به این سؤال شما، جالب باشد. ما مکرر این را مطرح کردیم که دشمن دچار اشتباه محاسباتی شده؛ از اول انقلاب در مورد انقلاب ما و این اشتباه محاسباتی در مقاطع مختلف تکرار شده تا الان که این جنگ رمضان و جنگی که همچنان درگیر آن هستیم، کماکان این اشتباه بارها و بارها تکرار شده است. بخش مهمی شاید مهمترین بخش آن، این است که اساساً دشمن یک بخش مهم این ماجرا را اصلاً دستگاه محاسباتی آن، نمیتواند فهم کند که آن همان بحث نصرت الهی است.
سوال: آمریکاییها با یک عملیات رسانهای و فریب بحث قطع کردن ضرب العجل ۴۸ ساعته را مطرح و یک ضرب العجل جدیدی را مطرح کردند، این در دیپلماسی خودش به معنای شکست و درخواست برمذاکره است و بعضیها گفتند برای تغییر انرژی و نفت در دنیاست که خیلی دوام نیاورد، منظورشان از مطرح کردن این مسائل چیست؟
فضائلی: یکی از مهمترین اهداف شان سست کردن ارادهها در داخل کشور است و ایجاد تردید در مردم و در بین نیروهایی که موثر است امروز در کشور، تردید افکنی خیلی برای آنها در این شرایط مهم است که این عزم و ارادهای که امروز شکل گرفته بتوانند خللی در آن به وجود آورند، این یکی از اهداف شان است که مردم ما باید هوشیار باشند، در پیام رهبر معظم انقلاب به این مسئله توجه شده بود، علاوه بر این تحلیلهای مختلفی در مورد انگیزه کاری که ترامپ انجام داد مطرح شده است، که اینها با همه محتمل است و قابل جمع است و این جورنیست که این احتمالات با هم تناقضی داد، برای کنترل قیمت نفت این فاصلهای ایجاد کرده که تصویر مقطعی هم داشت قیمت نفت کاهش پیدا کرد و مجددا شروع کرد به افزایش که در خود همین ماجرا، در پرانتز باید بگوییم که احتمالات جدی در مورد اقتصادهای مالی هم است.
ترامپ و تیمش تیم اقتصادی و قمار باز هستند و وقتی آنها اطلاع داشته باشند از اینکه ترامپ میخواهد این حرف را بزند، میدانند روی بازارهای مختلف و بورس و قیمت نفت چه خواهد شد و معاملات نفتی که قبل از این شده است وشرط بندیهایی که صورت گرفته اینها فسادهای پشت صحنه این ماجراست که خودش یک داستان مفصلی باشد که در زمان خودش به آن پرداخت، یک احتمال بحث خرید زمان بود برای آمادگیهایی بیشتری برای اعزام نیروهای زمینی شان به منطقه، اینها را ما ممکن است به عنوان یک احتمال در نظر بگیریم و تحلیل گران سیاسی در تحلیلهای شان به آن توجه کنند و قطعا نیروهای مسلح ما که اشراف میدانی دارند، این را رصد میکنند جابه جایی نیروها و اینها را آنها به طور دقیق زیر نظر دارند.
اگر دشمن این حماقت را مرتکب شوند بخواهند وارد جنگ زمینی شود، جزایر ما را تهدید کند و اینها حتما یک آتش مضاعفی را در منطقه شعله ور خواهد کرد که دامنه اش بعضی از کشورهای منطقه که مطرح است ممکن است زمینه این تهاجم زمینی را آنها فراهم کنند و پشتیبانی کنند، حتما به شدت دامن آنها را فراخواهد گرفت و از آن طرف آسیب پذیری خیلی جدی برای نیروهای آمریکایی به وجود خواهد آمد و نباید این حماقت را انجام دهند مگر این که خود این نشان میدهد که دچار یک استیصالی شدهاند که کلافه شدند و نمیتوانند درست کار کنند و احتمالات دیگری که سر قضیه مطرح است و در تحلیل تحلیلگران هم مطرح است.