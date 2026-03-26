هدیه ملت آزاده ایران به جهان؛ آمریکا در قد مرغ!

به گزارش ایلنا، محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در یادداشتی درباره جنگ تحمیلی علیه کشورمان توسط آمریکا و اسرائیل نوشت:

قبل از جنگ عقلانیت سیاسی و شرایط کشور ایجاب می کرد با استفاده از همه فرصت ها و ابزارها تلاش شود از وقوع جنگ‌ جلوگیری شود که اولویت‌دارترین ابزار، مذاکره و تبادل امتیاز و تعریف منافع مشترک و بازی برد-برد و ... بود

اما وقتی که حریف در اثنای مذاکره جنگ را شروع نمود و مدرسه دخترانه ما و دفتر کار رهبر کشور ما و مرجع عالی شیعه و منافع و مواضع و مردم ما را هدف قرار داده و ناجوانمردانه به خاک و‌ خون کشید فی الواقع مسیر دیپلماسی را مسدود نمود و مسیر میدان جنگ‌ و به تعبیری دیپلماسی سخت و خشن شروع شد و‌ اینجا بود که مردان قهرمان «میدان» ایرانی چنان بر سر معترض شوریدند و چنان آتش سهمگین و هدفمند ریختند که دشمن به سرکردگی ترامپ به محمل گویی و تناقض گویی افتاد بطوریکه رفتارهایش مضحکه کاریکاتوریست های عالم شده است.

نیروهای مسلح (ما با حمایت عملی و شبانه روزی مردم آن هم با زبان روزه در خیابانهای کشور) دندان دشمن را کشیده و‌ شاخ آن را شکسته و اسطوره‌های قدرت ارتش دشمن مغرور و مدعی را شکسته اند

نیروهای مسلح ما تمام پایگاهها و رادارهای دشمن در کشورهای منطقه را موشک باران و غیر عملیاتی کرده اند در واقع چشم دشمن را کور کرده اند

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را منهدم و غیر عملیاتی کرده‌اند

هواپیمای جادویی حریف را که ترامپ شخصا بج آن را به عنوان نماد قدرت سخت به یقه کت خود نصب کرده در آسمان ایران سرنگون کرده‌اند

تنگه هرمز را با قدرت بسته و‌ گلوی اقتصاد لیبرالی و استکباری را می فشارد و مجموعا حریف را زمین گیر نموده است به طوری که طرف چون غریق دنبال راه چاره و دررفتن است و ...!

حالا در شرایط موجود:

آیا زبان دیپلماسی ما باید منفعلانه باشد؟

مثلا گفته شود که حریف تضمین دهد که بعد جنگ‌ مجددا حمله نمی کند!!

در حالی که این تضمین را ملت ما و نیروهای مسلح ما عملا با نمایش قدرت و اقتدار خود محقق نمودند

الان دیگر آمریکا (تازه اگر از این جنگ جان سالم به در ببرد) شاید تا یک قرن نسل های آتی ترامپ و‌ نتانیاهو هم حتی خواب تعرض به ایران قدرتمند را به مخیله خود راه نمی دهند

ایران اثبات کرد که تضمین صلح فقط با قدرت و اقتدار درونزا حاصل می شود

و ..

بنابراین واقعیت این است که الان معادله حاکم بر جهان تغییر نموده است لذا ادبیات و‌ مواضع دیپلماتیک ما باید متناسب با شرایط موجود تنظیم شود

در شرایط موجود این امریکا و اسرائیل است که باید دنبال گرفتن تضمین مشابه از ایران باشد!

نگارنده هفته پیش با نگارش یادداشتی با ده پیش شرط برای بررسی پیشنهاد آتش بس (که محتمل در ایام آتی از طرف ترامپ طرح خواهد شد و شاید هم غیر مستقیم مطرح شده است) اعلام کرده که صرفا در صورت پذیرش آن توسط حریف، ما پیشنهاد مطروحه را بررسی می کنیم و این خیلی متفاوت از مواضع جناب عراقچی و همکارانش است!

مگر قبل از جنگ ما به حریف هشدار ندادیم که اگر شما آغازگر جنگ باشید برای پایانش ما تصمیم می گیریم و این یعنی ما شرایط تعیین می کنیم و اگر شما آتش بس می خواهید باید شرایط ما بپذیرید

مخلص کلام اینکه جهان بعد جنگ رمضان و معادلات بین المللی بعد جنگ رمضان با پیروزی محور مقاومت کاملا متفاوت از قبل جنگ خواهد بود

نتیجه حداقلی جنگ رمضان این است که رای و وزن آمریکا در معادلات جهانی یک از دویست کشور دنیا خواهد بود و‌ نه بیشتر!

آمریکا مجبور است از تخت امپراطوری چهارم تخیلی و جایگاه استکباری پایین بیاید و به قول ایرانی ها بیاید قد مرغ!

