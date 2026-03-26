پیش شرط های ایران برای توقف جنگ

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی نماینده شیراز و زرقان در مجلس، با تأکید بر اینکه به عنوان نماینده ملت رشید ایران وظیفه داریم از حقوق ملت دفاع کنیم، گفت: در حال حاضر که علایم شکست دشمن در نیل به اهداف پلیدش کاملآ آشکار است، تن دادن به مذاکره با شیطان بزرگ تکرار اشتباهاتی است که در گذشته مرتکب شده ایم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه ایران به درستی تاکنون همۀ میانجیگری‌ها برای برقراری آتش‌بس را رد کرده است، بیان کرد: باید جنگ تا تنبیه واقعی متجاورین و تأمین منافع امنیتی_اقتصادی ملت ایران ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی تجاوز را متوقف کنند، ایران فقط با پذیرش هر ۵ پیش‌شرط سطح یک و حداقل ۷ پیش‌شرط از ۱۴ پیش‌شرط سطح دو، فعلاً شلیک به سرزمین‌های اشغالی را متوقف کرده و تنگه هرمز را باز می کند.

حسینی افزود: پیش شرط‌های سطح یک که مستلزم پذیرش همه آن‌ها توسط دشمن است شامل:

۱- معرفی رسمی دولت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان متجاوز و آغازگر جنگِ غیرقانونی علیه ایران توسط سازمان ملل

۲- تعطیلی تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و منع حضور کلیه شناورهای نظامی متخاصم خارجی در خلیج فارس

۳- پذیرش طرح ایران برای تعیین رژیم جدید حقوقی تنگه هرمز جهت کنترل تردد کشتی‌ها

۴- پذیرش حق غنی سازی و دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای برای ایران در خاک کشور طبق معاهده NPT و پرداخت خسارت های وارد شده به سایت های هسته ای ایران و

۵- وادار کردن متجاوزین به پرداخت خسارت و غرامت ناشی از تحمیل جنگ به ایران (جبران خسارات جانی و مالی) می باشد.

وی به پیش شرط های سطح ۲ اشاره کرد و با تأکید بر اینکه پذیرش حداقل ۷ پیش شرط از این ۱۴ پیش شرط الزامی است خاطر نشان کرد:

۱- رفع تمامی تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران و نیز ملغی کردن قطعنامه‌های سازمان ملل در ارتباط با تحریم‌ها علیه ایران و ارائه تضمین کتبی به ایران مبنی بر عدم اعمال تحریم‌های جدید

۲- آزادسازی تمامی دارایی‌ها و اموال توقیف شده ایران در تمامی کشورهای جهان، به ویژه در آمریکا

۳- جبران خسارات وارد شده به ایران بابت تحریم ها در ۳۰ سال گذشته

۴- خودداری از تحریک جنبش‌های جدایی‌طلب و آشوب‌گر و حمایت سیاسی و رسانه‌ای از آن‌ها

۵- ارائه تضمین کتبی مبنی بر عدم شروع جنگ دیگری علیه ایران (انعقاد پیمان عدم تجاوز آمریکا و متحدانش به ایران)

۶- خاتمه دادن به جنگ اسرائیل و آمریکا با فلسطینیان در نوارغزه و کرانه باختری و نیز جنگ با حزب‌الله در لبنان، گروه‌های مقاومت در عراق و جنبش انصار الله در یمن

۷- تعطیلی تمامی رسانه‌ های معاند فعال علیه جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و کشورهای اروپایی

۸- پذیرش عضویت ایران به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل

۹- محاکمه نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی (با توجه به محکومیت او در دادگاه بین المللی لاهه)

۱۰- استفاده از اسم تاریخی و رسمی خلیج فارس توسط تمامی کشورهای دنیا بویژه کشورهای عربی در تمامی مکاتبات، کتاب‌ها، نشریات، فضای مجازی و تبلیغات

۱۱- عدم طرح هیچگونه ادعایی نسبت به سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک توسط امارات و سایر کشورها

۱۲- استرداد ایرانیان متخلف خارج از کشور

۱۳- عدم طرح هیچگونه ادعایی نسبت به میدان نفتی آرش توسط کویت و

۱۴- عدم طرح هیچگونه ادعایی در پرونده کرسنت توسط شرکت اماراتی

شامل پیش شرط های سطح دوم است.

