سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):
تشریح جزئیات روز بیستوششم عملیات وعده صادق۴
به گزارش ایلنا، جزئیات روز بیستوششم عملیات وعده صادق۴ توسط سرهنگ دوم ذوالفقاری به شرح زیر اعلام شد.
در ادامه موج ۷۹ عملیات وعدهصادق۴، توسط نیروی قهرمان هوافضا و نیروی جان بر کف دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رمز مبارک یا رازق الطفلالصغیر، ایلات، ایستگاههای دریافت ماهوارهای مرتبط با ارتش رژیم صهیونیستی و پایگاه هوایی الازرق، شیخعیسی، علیالسالم و عریفجان ارتش تروریست آمریکا در ساعات گذشته، توسط سامانههای بردبلند و میانبرد سوخت جامد و مایع و پهپادهای انهدامی، در یک عملیات ممتد و تاثیر محور مورد هدف قرار گرفتند.
مراکز راهبردی، نظامی و امنیتی رژیم در مناطق شمالی سرزمینهای اشغالی فلسطین، در هجوم سنگین و ممتد موشکهای غیورمردان هوافضای سپاه پاسداران در موج هشتادم وعدهصادق۴ با رمز مبارک "یاشدید القوا"، همزمان با تهاجم غرورآفرین مقاومت اسلامی حزبالله
موشکهای عماد، قیام، خرمشهر۴ و قدر در چندین نوبت با عنایت پروردگار متعال و در زیر باران رحمت الهی، در موج هشتادویکم عملیات وعدهصادق۴ با رمز «یا باقرالعلوم علیهالسلام»، در بیش از ۷۰ نقطه در سرزمینهای اشغالی از جمله مناطق مهم حیفا، دیمونا و خدرا، با موفقیت فرود آمدند.
ضمنأ یک فروند هواپیمای اف۱۸ آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار، توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه، تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، مورد اصابت قرار گرفت.
در شبانهروز گذشته، دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود، محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهکهای تجزیهطلب مورد حمایت آمریکایی-صهیونیستی در اربیل را، با استفاده از موشک هدف قرار دادند.
همچنین با شلیک موشکهای کروز ساحلبهدریای قدیر، به سمت ناوگروه آبراهام لینکلن توسط نیروی دریایی ارتش، ناو یادشده تغییر موقعیت داد.