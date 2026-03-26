موج ۸۲ وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا، موج ۸۲ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک یا علی اکبر امام حسین (ع) هدیه به مردم شریف و قهرمان نوار شمالی کشور شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان علیه اهدافی از پیش تعیین شده در عریفجان، الخرج، سایت لجستیک دفاعی امریکا (kGL) در پاسخ به حمله‌ای که به خرمشهر از آن مرکز انجام شده بود و انهدام رادار پاتریوت در شیخ عیسی، انهدام آشیانه هواپیمای جاسوسی p۸ در شیخ عیسی، انهدام مخازن سوخت پشتیبانی امریکا، آشیانه MQ۹ و دیش ارتباط ماهواره‌ای پهپاد علی السالم به فضل الهی، در یک عملیات تاثیر محور بوسیله پهپاد‌های انهدامی با موفقیت کامل به اجرا در آمد.