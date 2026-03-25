ولایتی:

نتیجه مبارزه و مقابله با زیاده‌خواهی‌های متجاوزین، ‎پیروزی و نصرت است!

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ضمن بازنشر صحبت‌های گذشته خود درباره مذاکره و مبارزه با آمریکا در زمان ترامپ نوشت: هسته ‎مقاومت نشان داد نتیجه مبارزه و مقابله با زیاده‌خواهی‌های متجاوزین، ‎پیروزی و نصرت است!

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی ضمن انتشار بخشی از گفت‌وگوی خود با khamenei.ir‎ در سال ۱۳۹۸ نوشت:

تجربه سیاست‌ورزی دشمن نشان می دهد انتهای ‎مذاکره شکست، ضعف و تسلیم است.

ولی در مقابل، هسته ‎مقاومت نشان داد نتیجه مبارزه و مقابله با زیاده‌خواهی‌های متجاوزین، ‎پیروزی و نصرت است!

(بخشی از گفت و‌گو باkhamenei.ir‎ سال ۱۳۹۸)

 

