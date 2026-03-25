ولایتی:
نتیجه مبارزه و مقابله با زیادهخواهیهای متجاوزین، پیروزی و نصرت است!
کد خبر : 1765520
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ضمن بازنشر صحبتهای گذشته خود درباره مذاکره و مبارزه با آمریکا در زمان ترامپ نوشت: هسته مقاومت نشان داد نتیجه مبارزه و مقابله با زیادهخواهیهای متجاوزین، پیروزی و نصرت است!
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی ضمن انتشار بخشی از گفتوگوی خود با khamenei.ir در سال ۱۳۹۸ نوشت:
تجربه سیاستورزی دشمن نشان می دهد انتهای مذاکره شکست، ضعف و تسلیم است.
ولی در مقابل، هسته مقاومت نشان داد نتیجه مبارزه و مقابله با زیادهخواهیهای متجاوزین، پیروزی و نصرت است!
(بخشی از گفت وگو باkhamenei.ir سال ۱۳۹۸)