واکنش عراقچی نسبت به گزارش اختصاصی شبکه ان بی سی

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس در واکنش به به گزارش اختصاصی شبکه ان بی سی نوشت: گفته می‌شود ادوارد برنیز، از پیشگامان برجسته اقناع توده‌ها، عضو «کمیته اطلاع‌رسانی عمومی» بود و در مسیر یاری رساندن به وودرو ویلسون برای بسیج افکار عمومی ایالات متحده جهت ورود به جنگ در اروپا نقش‌آفرینی می‌کرد. او به همراه والتر لیپمن، هنگام دیدار با رئیس‌جمهور در سال ۱۹۱۷، بنا بر روایت‌ها اظهار داشتند: «ما می‌توانیم این جنگ را به افکار عمومی بفروشیم.»

اکنون، پس از گذشت بیش از یک قرن، به نظر می‌رسد تغییر چندانی در ماهیت ماجرا رخ نداده است، با این تفاوت که امروز، جنگ نه صرفاً یک‌بار، بلکه به‌گونه‌ای مستمر و روزانه «به فروش گذاشته می‌شود»؛ آن هم از طریق ویدئوهایی گزینش‌شده و حساب‌شده که حتی در برابر دیدگان خود رئیس‌جمهور نیز به نمایش درمی‌آیند.

توضیحات: براساس گزارش اختصاصی شبکه خبری ان بی سی، از آغاز جنگ، هر روز ویدئویی برای ترامپ تهیه می‌شود که موفق‌ترین حملات آمریکا در ۴۸ ساعت گذشته را نشان می‌دهد؛ اما این گزارش‌ها به‌دلیل گزینشی بودن، تصویر کاملی از واقعیت جنگ ارائه نمی‌دهند و بیشتر بر نمایش پیروزی‌ها تمرکز دارند، چراکه گفته می‌شود این رویکرد بازخورد بهتری از سوی اطرافیان رئیس‌جمهور ایجاد می‌کند.

