پیام تبریک نماینده ولی فقیه در سپاه بمناسبت انتصاب محمدباقر ذوالقدر

این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی کشور

انتصاب شایسته جناب عالی را که با موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و با حکم رئیس محترم جمهور، صورت پذیرفت تبریک عرض میکنم.

این انتخاب که بسیار هوشمندانه، حکیمانه و به موقع انجام شد، دل دوستداران انقلاب را شاد و دشمنان را نا امید ساخت.

بحمدالله وجود جناب عالی از دوران پرالتهاب پیش از انقلاب تا کنون، گنجینه‌ای است از تجارب همراه با ولایت مداری، اخلاص، شجاعت و تدبیر؛ از فرماندهی در خطوط مقدم دفاع مقدس گرفته تا مسئولیت‌های راهبردی در سپاه، ستاد کل، وزارت کشور و قوه قضائیه.

بی گمان این تجارب ارزشمند، سبب خواهد شد که با درایت و تدبیر این مسئولیت بسیار خطیر را در این مقطع حساس و تاریخی به نحو شایسته به دوش گرفته و منویات امام شهید و تدابیر رهبر عظیم الشأن انقلاب را پیاده نمایید و انشاءلله همانند دبیر سابق شهید، دکتر لاریجانی عزیز خار چشم دشمنان باشید.

امید است با توکل به خدا و در سایه رهنمودهای مقام عظمای ولایت، بتوانید در این جایگاه حساس، گام‌های استوار و اثرگذاری در جهت تأمین امنیت پایدار و اقتدار روزافزون نظام بردارید.

توفیقات شما را در این مسئولیت خطیر و سرنوشت‌ساز، از خداوند متعال خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی