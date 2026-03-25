قوه قضاییه اعلام کرد:
مقام قضایی علیه یک فعال رسانهای اعلام جرم کرد
کد خبر : 1765510
به گزارش ایلنا، اطلاعیه قوه قضاییه بشرح زیر است:
" در پی انتشار محتوای مجرمانه در حساب کاربری یک فعال رسانهای به نام سیامک رحمانی، مقام قضایی علیه وی اعلام جرم کرد.
انتشار عکسی از محتوای مجرمانه منتشر شده در حساب کاربری این فرد اعلام جرم مقام قضایی علیه وی را به همراه داشته است.
این شخص بعد از انتشار محتوای مورد نظر عنوان کرده بود عکس مورد اشاره در یک صفحه خصوصی منتشر شده است."