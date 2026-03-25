رویکردهای دوگانه و مزورانه را متوقف کنید!

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به موضع رئیس‌جمهور فرانسه که از ایران خواسته است جنگ را متوقف کند، نوشت: «مقامات فرانسوی همچنان بر زبان‌بازی‌های دوگانه خود اصرار دارند؛ در حالی که در برابر واضح‌ترین نقض‌های حقوق بین‌الملل، از جمله نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ادامهٔ تجاوز به لبنان، و همین جنگ غیرقانونی و آشکار آمریکا و اسرائیل علیه ایران، سکوت کرده‌اند، از ایران می‌خواهند کوتاه بیاید!

مگر ایران این جنگ را شروع کرده؟ چرا متجاوزان را مخاطب قرار نمی‌دهید؟!

این کار شما دقیقاً مثل این است که در جنگ جهانی دوم به مقاومت فرانسه می‌گفتند در برابر حملهٔ نازی‌ها به خاک فرانسه کوتاه بیایید! آیا چنین درخواستی، اخلاقی یا منطقی یا قانونی بود؟!»

