هشدار قالیباف به تلاش دشمن برای اشغال یکی از جزایر ایرانی
رئیس مجلس درباره تلاش دشمن برای اشغال یکی از جزایر ایرانی با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه، هشدار داد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه ایکس نوشت: «براساس برخی دادهها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه، در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.
تمام تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای مسلح ماست. اگر قدم از قدم بردارند، تمام زیرساختهای حیاتی آن کشور منطقهای بدون محدودیت، هدف حملات بیامان قرار خواهد گرفت.»