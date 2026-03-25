هشدار قالیباف به تلاش دشمن برای اشغال یکی از جزایر ایرانی

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه ایکس نوشت: «‌براساس برخی داده‌ها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه، در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.

تمام تحرکات دشمن تحت اشراف نیروهای مسلح ماست. اگر قدم از قدم بردارند، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت، هدف حملات بی‌امان قرار خواهد گرفت.»

