نشست اضطراری درباره حمله به مدرسه میناب تصویب شد

به گزارش ایلنا، نشست اضطراری فوق الذکر در صبح روز جمعه برگزار خواهد شد و ابعاد مختلف حملات مرحله بندی شده به مدرسه دخترانه میناب از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جریان سخنرانی علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو در معرفی این قطعنامه بیان شد که ایران در کنار جمهوری خلق چین و جمهوری کوبا، خواستار برگزاری نشست اضطراری درباره حملات هوایی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مدرسه دخترانه "شجره طیبه" در میناب که مصداق بارزی از نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر بوده است، می باشد و انتظار دارد این موضوع با نهایت اهمیت، به‌طور فوری و جدی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ایران افزود، مدارس از جمله اهداف غیرنظامی محسوب می‌شوند؛ نهادهای آموزشی و کودکان در زمان درگیری‌های مسلحانه تحت حمایت‌های صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار دارند؛ هدف قرار دادن عمدی مدارس طبق حقوق معاهداتی و حقوق عرفی بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است و حملات کورکورانه نیز به‌شدت منع شده‌اند.

نماینده کشورمان تصریح کرد که در جریان حملات مرحله‌ای به مدرسه میناب، ۱۶۸ کودک بین ۷ تا ۱۲ سال کشته شدند و شمار زیادی دیگر زخمی شدند. این اقدام در شرایطی رخ داد که حملات عمدی علیه مراکز آموزشی که اهداف نظامی محسوب نمی‌شوند، طبق ماده ۸ اساسنامه رم، جنایت جنگی به شمار می‌رود. علاوه بر این، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها، و همچنین حمله به افراد تحت حمایت، از جمله شش تخلف جدی هستند که شورای امنیت به‌عنوان مبنای سازوکارهای نظارتی و گزارش‌دهی خود درباره کودکان در درگیری‌های مسلحانه تعیین کرده است.

وی افزود، حمله به یک مدرسه فعال در ساعات درسی، نه‌تنها حمله‌ای شدید علیه کودکان و آموزش، بلکه تعرضی عمیق به آینده یک جامعه مشمول است؛ حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنین تعهدات مشخصی را بر طرف‌های درگیر در جنگ برای حفاظت از آموزش تحمیل می‌کند. قواعد عرفی ایجاب می‌کنند که تمام اقدامات احتیاطی ممکن برای جلوگیری از آسیب به مراکز آموزشی اتخاذ شود و تصرف، تخریب یا آسیب عمدی به آن‌ها به‌طور کامل ممنوع است.

نماینده ایران در این نشست از شورای حقوق بشر خواست با تصویب اجماعی درخواست ایران برای برگزاری نشست اضطراری، پیام روشن و بدون ابهامی مبنی بر لزوم توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان—به‌ویژه کودکان—رعایت کامل حقوق بین‌الملل، حفاظت از جمعیت غیرنظامی، و ضرورت فوری جلوگیری از تشدید بیشتر و پیامدهای بالقوه ویرانگر آن به ایالات متحده و اسرائیل، به‌عنوان عاملان این اقدامات، ارسال کند.

