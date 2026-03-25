روابط عمومی سپاه:

یک فروند هواپیمای F۱۸ ارتش تروریستی آمریکا مورد اصابت دقیق قرار گرفت

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: یک فروند هواپیمای F۱۸ ارتش تروریستی آمریکا مورد اصابت دقیق قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: چهارمین جنگنده راهبردی ارتش متجاوز آمریکا، از نوع F۱۸ شکار شد. 

جنگنده F۱۸ ارتش متجاوز آمریکا در آسمان چابهار عصر امروز توسط موشک‌های سامانه نوین پدافند هوایی پیشرفته نیروی دریایی سپاه، تحت فرماندهی شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت دقیق قرار گرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد. 

این عملیات افتخارآفرین چهارمین شکار موفق جنگنده‌های راهبردی ارتش متخاصم آمریکایی و صهیونیستی توسط سامانه‌های پدافند هوایی نوین کاملا بومی ج. ا است. 

سپاه پاسداران این افتخار بزرگ را به ملت شریف ایران بویژه شهدای دانشجوی ایران اسلامی هدیه می‌کند.

