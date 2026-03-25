به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در پنجمین روز از سال جدید در ستاد مرکزی ‌شرایط ‌اضطراری جمعیت هلال‌احمر با رئیس، دبیرکل و امدادگران این جمعیت دیدار و از تلاش‌های آنان در روزهای ‌جنگ تحمیلی تشکر کرد.‌

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در ابتدای صحبت‌هایش با بیان اینکه خیلی خوشحالم که ‌امروز توفیق حاصل شد در خدمت امدادگران جمعیت هلال‌احمر باشم، گفت: امدادگران، خدمت و ایثار را ‌به معنای واقعی به تصویر کشیده‌اند و امروز به نمایندگی از آقای رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و ‌تمامی اعضای هئیت دولت برای خسته نباشید، تشکر و قدردانی خدمت شما آمده‌ام. اعضای هیئت دولت ‌سلام رسانند و از من خواستند که به نمایندگی از آنان در خدمت‌تان باشم.

وی در ادامه با تشریح وضعیت کشور در شرایط جنگی افزود: اتفاقاتی امروز در کشورمان روی داده است که ‌سابقه در جنگ تحمیلی هشت ساله هم داشت و این اتقاقات همه معادلات و محاسبات عادی و طبیعی را بر ‌هم زده است. دشمن ما در محاسبات خود فکر می‌کرد که با اعزام ناو عظیم آبراهام لینکلن لرزه بر اندام همه ‌خواهد انداخت، فکر می‌کرد که ملت ما با شهید شدن فرماندهان بزرگ از جمله سردار سلامی از هم خواهد ‌پاشید، فکر می‌کرد که با شهید کردن قوی‌ترین شخصیت تاریخی کشور یعنی رهبر بزرگوارمان با آن دید ‌فقهی، سیاسی و شناخت از دنیا، نخ تسبیح پاره خواهد شد و اتکا و وابستگی به رهبری بزرگوار، کشور را از ‌هم می‌پاشاند.

حضرتی همچنین افزود: دشمن فکر می‌کرد با حمله به مدرسه میناب وحشت و رعب ایجاد می‌شود و کشور تسلیم ‌خواهد شد، اما هیچ کدام از اینها محقق نشد و برعکس، خون رهبر شهید ما و شهدای بزرگوار ما چنان جوشید که ‌تبدیل به یک نهضت عاشورایی و امام حسینی (ع) و موجب چنان روحیه، انسجام و وحدت در بین اقشار ‌مختلف و جوانان شد که امروز همه خواهان خدمت در ایست بازرسی‌ها و حرکت در صف جلوی دفاع از کشور ‌در صورت حمله زمینی امریکا شده‌اند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه هلال‌احمر زیباترین تجلی خدمات امروز در کشور است، ‌ادامه داد از همه شما (امدادگران هلال‌احمر) ممنونم و انشاءالله همچنان همه ما از شما درس بیاموزیم.

وی همچنین با بوسیدن شانه‌های دکتر کولیوند، مراتب قدردانی خود را از تلاش‌های رئیس جمعیت ‌هلال‌احمر در شرایط جنگی کشور به عمل آورد.‌

انتهای پیام/