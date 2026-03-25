اطلاعیه شماره۴۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
مراکز پشتیبانی هوایی رژیم، صنایع تولید پهپادها و تجهیزات حیاتی موساد، هدف حملات پهپادی ارتش
ارتش در اطلاعیه اعلام کرد: مراکز پشتیبانی هوایی رژیم صهیونی، صنایع تولید پهپادها و تجهیزات حیاتی موساد، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن اطلاعیه شماره ۴۳ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عزیز ایران، از سحرگاه امروز و در ادامه اقدامات عملیاتی ارتش، مراکز توسعه فناوریهای نظامی و تسلیحاتی رافائل، صنایع هوافضا و تأسیسات و مراکز پرواز و پشتیبانی جنگندههای رژیم صهیونی در پایگاه هوایی بنگوریون هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفته است.
امروز فرزندان شما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی حملات تهاجمی پهپادی به رژیم صهیونی، تأسیسات تعمیر و نگهداری جنگندههای تهاجمی اف ۱۵ و اف ۱۶ و صنایع هوافضا (IAI) رژیم را که مرکز توسعه و تجهیز پهپادهای پیشرفته هرون، هاروپ، ماهوارههای جاسوسی سری افق و تأمین تجهیزات حیاتی برای موساد و شاباک است، هدف قرار دادند.
صنایع تسلیحاتی رافائل نیز که توسعه فناوریهای پرهزینه پدافند هوایی رژیم صهیونی، همچون گنبد آهنین، فلاخن داوود و سامانههای جنگ الکترونیک و اخلالگرهای هواپایه جنگندههای متخاصم را برعهده دارد، همچون روزهای گذشته، هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفته است.
ارتش در این اطلاعیه آورده است: تنوع اهداف در نقاط مختلف پایگاه هوایی بن گوریون و مؤسسه رافائل و صدها هدف مهم و سهل الوصول، این امکان را ایجاد کرده که بارها هدف حملات پهپادی قرار گیرند و حملات تا توقف نهایی فعالیت تهاجمی این پایگاهها ادامه خواهد داشت.
در این اطلاعیه خاطرنشان شده: با وجود آسیبهای جدی به مناطق راهبردی و تاسیسات و تجهیزات دشمن، رژیم صهیونیستی با اعمال سانسور فراگیر، مانع انعکاس میزان خسارات وارده از سوی نیروهای مسلح ایران شده است.