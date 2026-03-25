به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی وحید میرحسینی، معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشورامروز چهارشنبه، به همراه رئیس سازمان بحران شهرداری تهران، وشهرداران مناطق ۳و۴تهران و مدیران اجرایی از مناطق آسیب‌دیده ناشی از شرایط جنگی اخیر بازدید کرد.

در این بازدید، میرحسینی و هیئت همراه از روند آواربرداری، پاک‌سازی معابر، ترمیم ساختمان‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط گروه‌های جهادی و نیروهای امدادی در محل بازدید کردند. همچنین در گفت‌وگو با گروه‌های امدادی حاضر در منطقه، از تلاش‌های آنان قدردانی شد.

معاون قضایی دادستانی کل کشور ضمن بررسی میدانی مشکلات، بر ضرورت اسکان خانواده‌ها در همان مناطق و بازسازی سریع واحدهای مسکونی آسیب‌دیده تأکید کرد و دستورهای لازم برای تسریع روند ترمیم و ارائه خدمات صادر شد.

همچنین در ادامه این بازدید، میرحسینی از یکی از هتل‌های تهران که به عنوان محل اسکان اضطراری برخی از خانواده‌های آسیب‌دیده اختصاص یافته است بازدید کرد. ودر جریان این بازدید، باخانواده های آسیب دیده گفت‌وگو و مسائل آنان بررسی شد و بر رسیدگی فوری به درخواست‌ها تأکید کردند.

وی درجریان این بازدید از مدیریت شهرداری تهران، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان که با وجود محدودیت امکانات، فعالیت‌های خدماتی و حمایتی را در مناطق آسیب‌دیده درکمال همدلی وهمراهی بعمل می آورند تقدیر کرد.میرحسینی دربخش دیگری از این بازدید نیزازخانواده های آسیب دیده بابت صبوری و همراهی با نیروهای امدادی قدردانی وتشکر کرد.

گفتنی است شهرداری تهران برای تسهیل مراجعات مردمی و جلوگیری از رفت‌وآمدهای غیرضروری، میز خدمت در مناطق آسیب‌دیده ایجاد کرده است تا درخواست‌ها و مشکلات شهروندان آسیب دیده به صورت مستقیم و حضوری مورد رسیدگی قرار گیرد.

