پزشکیان: ایران مصمم به دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود است

رئیس‌جمهوری با تشریح جنایات ارتکابی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار طی ۹ ماه گذشته در حالیکه در حال مذاکره بود، مورد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این قانون‌شکنی آشکار و جنایات ارتکابی توسط متجاوزان باید از سوی هر کشوری که داعیه حاکمیت قانون و حقوق بشر دارد محکوم شود.

پزشکیان افزود: متاسفانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات کشورهای همسایه ما برای سازماندهی و اجرای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران استفاده می‌کنند. ایران مصمم به دفاع همه‌جانبه از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود است. در عین حال جامعه جهانی وظیفه اخلاقی و قانونی دارد که آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاطر حملات غیرقانونی علیه ایران و کشتار مردم مواخذه و محکوم کند.

رئیس‌جمهوری با اشاره به ناامنی تحمیلی بر خلیج فارس و تنگه هرمز، تصریح کرد: هیچ کشوری به اندازه ایران دغدغه امنیت و ثبات در منطقه را ندارد. ما متاسفیم که جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب ناامن شدن تنگه هرمز و اخلال در دریانوردی شده است.

پزشکیان با انتقاد از مواضع برخی مقام‌های اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در نادیده گرفتن عامل اصلی شرایط کنونی در منطقه یعنی تجاوزات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد: هرگونه بی‌تفاوتی، مماشات یا همراهی با تجاوز و قانون‌شکنی موجب تزلزل در ارکان حقوقی و هنجارهای بین‌المللی شده و پیامدهای آن متوجه همه کشورها خواهد شد.

رئیس‌جمهوری همچنین با محکوم کردن شدید تداوم تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و کشتار صدها نفر از مردم این کشور تاکید کرد: ادامه اهمال و بی‌تفاوتی در قبال اقدامات مجرمانه و قانون‌شکنی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، لبنان و دیگر کشورهای منطقه، صرفا موجب گسترش دایره تجاوزگری این رژیم و ناامن‌شدن فزاینده منطقه و جهان خواهد شد و مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه آمریکا و دیگر حامیان این رژیم است.

امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، فرا رسیدن عید نوروز را به دولت و ملت ایران تبریک گفت و برای مردم ایران آرزوی صلح، ثبات و رفاه کرد.

رئیس‌جمهوری فرانسه با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اعلام کرد: پاریس حملات اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم کرده است و در عین حال آماده هرگونه اقدام برای اعاده مسیر دیپلماسی‌ است.

روسای جمهوری ایران و فرانسه همچنین در مورد برخی از مسائل مورد علاقه مشترک در حوزه دوجانبه و کنسولی گفت‌وگو کردند.