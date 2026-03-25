پیام تبریک وزارت دفاع در واکنش به انتخاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد برای تعامل و پشتیبانی از رویکردهای شورای عالی امنیت ملی و دفاع همهجانبه از ملت و حاکمیت، تا «تکمیل زنجیره پیروزیها» آمادگی کامل دارد.
به گزارش ایلنا، وزارت دفاع این پیام را در پی انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرده انتصاب آقای ذوالقدر، نشاندهنده «اعتماد خاص رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهور» است.
وزارت دفاع در این پیام تأکید کرد که جایگزین شدن محمدباقر ذوالقدر پس از شهادت علی لاریجانی، «جایگاه محوری و راهبردی نهاد شورای عالی امنیت ملی در ایجاد هماهنگی و پیشبرد اقدامات کلان بخشهای لشکری و کشوری مستحکمتر خواهد شد.»