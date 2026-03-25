خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک وزارت دفاع در واکنش به انتخاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی

پیام تبریک وزارت دفاع در واکنش به انتخاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی
کد خبر : 1765481
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد برای تعامل و پشتیبانی از رویکرد‌های شورای عالی امنیت ملی و دفاع همه‌جانبه از ملت و حاکمیت، تا «تکمیل زنجیره پیروزی‌ها» آمادگی کامل دارد.

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع این پیام را در پی انتصاب محمدباقر ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی صادر کرده است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرده انتصاب آقای ذوالقدر، نشان‌دهنده «اعتماد خاص رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهور» است. 

وزارت دفاع در این پیام تأکید کرد که جایگزین شدن محمدباقر ذوالقدر پس از شهادت علی لاریجانی، «جایگاه محوری و راهبردی نهاد شورای عالی امنیت ملی در ایجاد هماهنگی و پیشبرد اقدامات کلان بخش‌های لشکری و کشوری مستحکم‌تر خواهد شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار