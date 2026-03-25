به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

در گوش خود فرو کنید. به همان میزان که از طولانی‌شدن جنگ فراری هستید، مقاومتِ ملتمان و قدرت نیروهای مسلح ما، لحظه‌به‌لحظه که می‌گذرد، بیشتر می‌شود.

خودتان با خودتان به نتیجه جنگ می‌رسید، و خودتان با خودتان به مذاکره تن می‌دهید. گویا در سطح سیاست‌مدارانتان هم، دچار ضربه مغزی خفیف شدیده‌اید.

بنگرید، در قلب ملت ما که در میدان حضور دارند، جز امید و جز اصرار بر نبرد هیچ نیست.

آتش زیر قیمت نفت مدتیست شعله‌ور شده، میزان شعله دست ماست، و البته این فقط یکی از متغیرهای معادله چندمجهولی‌ای است که در این نبرد برای شما تدارک دیدیم.

نه‌تنها شیشه ویترین‌ها و ساختارهای تسلیحاتی شما در منطقه شکسته، بلکه شیشه عمرتان هم در دست ماست.

جمهوری اسلامی ایران، خود، طراح ساختارهاست، چرا که خود دارای تاریخ و جغرافیا، و البته دست‌نیافتنی است. در گوش خود فرو کنید. ایران، ایران است و ایران خواهد ماند.

وضع تنگه، به قبل باز نمی‌گردد. اتفاقی می‌افتد که ما اراده کنیم. با توکل بر خدا، راه بر ظالمان و هم‌پیمانانشان، بسته است.

بازنویسیِ قوانین تردد را استوار و محکم انجام داده‌ایم. قانون معلوم است، شفاف و روشن: شما و هر آن‌کس به شما مربوط باشد، حق عبور ندارد. تشخیص صدور مجوز تردد، با ماست. قانون تردد به‌طور شفاف مشخص است.

زمین‌گیر شده‌اید و هر روز نشانه‌هایش آشکارتر می‌شود. آن‌چه از بین رفته، پایگاه‌هایتان نیست، نظم خودساخته‌تان است.

سبز و سفید و سرخ، سه رنگ پرچمیست که با توکل بر اللهِ نقش بسته بر آن، بر شما فائِق آمده‌ایم.

البته توقعی نیست که درک کنید. چون سرگذشتِ تاریخیِ کوتاه‌مدتِ توامان با جنگ و خون‌ریزی شما، غیرقابل‌قیاس با ایران است.

درست مثل موج‌های تهاجمیِ ما، که از تعداد سال‌های غصب فلسطین توسط صهیونیست‌های کودک‌کشِ تروریست، بالاتر رفته.

هر آزاده‌ای در جهان، امروز در دوگانه تاریخی حق و باطل، طرف درست تاریخ ایستاده. و چه هدایت ناپذیرند آنان که شکم‌هایشان از حرام پر شده است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم



