به دنبال فرماندهان و سربازان فراری آمریکا هستیم

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا از مردم کشورهای منطقه خواست محل اختفای نظامیان آمریکایی را گزارش کنند.

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه همه پایگاه های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفی گاه ها ی خارج از پایگاه ها پناه گرفته اند و ما به دنبال آن‌ها می گردیم.

از مردم کشورهای منطقه می خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود، اخراج آمریکایی ها را از منطقه خواستار شوند.

 

