به دنبال فرماندهان و سربازان فراری آمریکا هستیم

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به اینکه همه پایگاه های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفی گاه ها ی خارج از پایگاه ها پناه گرفته اند و ما به دنبال آن‌ها می گردیم.

از مردم کشورهای منطقه می خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود، اخراج آمریکایی ها را از منطقه خواستار شوند.