به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موشک‌های نقطه زن عماد و قیام و خرمشهر ۴ و قدر در چندین نوبت با عنایت پروردگار موسی علیه السلام و در زیر باران رحمت الهی در موج هشتادویکم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا باقرالعلوم علیه السلام» و هدیه به همه سربازان وطن و شهدای سرباز خصوصا سرباز قهرمان شهید سید جواد ایزدی، بر بیش از ۷۰ نقطه در سرزمین‌های اشغالی از جمله (حیفا دیمونا الخضریه نزدیک حیفا شمال و جنوب تلآویو) با موفقیت و شدت فرود آمدند.

بنابر اطلاعاتی میدانی روند تلفات رژیم صهیونیستی بویژه پس از سه موج قبلی تهاجمات قدرتمند ایران شدت یافته و به بیش از ۲۵۰۰ کشته و زخمی رسیده است.

سپاه پاسداران و ارتش ج. ا امروز در قامت یک ملت ظهور یافته‌اند و یک ملت برای دفاع از ایران عزیز بسیج شده اند.

مردم و صاحبان اندیشه در آمریکا!

شما با دروغگویی و تحریف واقیعت‌های صحنه جنگ کنونی توسط جنگ افروزانی چون ترامپ و نتانیاهو مواجه هستید. حقیقت جنگ را شما باید در پمپ بنزین‌های آمریکا، خیابان‌های ایران و آسمان‌های تل آویو و حیفا مشاهده کنید.

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌های خود با شفافیت حقیقت را برای شما بیان و واقعیت جنگ را برای شما به تصویر خواهد کشید. فرزندانتان را با مکر نتانیاهو و ترامپ روانه جهنم نکنید. سربازان متجاوز در دریای میلیونی ملت ایران سخت غرق و ناپدید خواهند شد.

یادتان باشد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم، این را آقای شهیدمان یادمان داده است.

انا من المجرمین منتقمون

