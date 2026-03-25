همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصابت موفق موشکهای موج ۸۱ بر بیش از هفتاد نقطه در سرزمین‌های اشغالی
روابط عمومی سپاه از اصابت موفق موشکهای موج ۸۱ بر بیش از هفتاد نقطه در سرزمین‌های اشغالی خبرداد.

به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: موشک‌های نقطه زن عماد و قیام و خرمشهر ۴ و قدر در چندین نوبت با عنایت پروردگار موسی علیه السلام و در زیر باران رحمت الهی در موج هشتادویکم عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا باقرالعلوم علیه السلام» و هدیه به همه سربازان وطن و شهدای سرباز خصوصا سرباز قهرمان شهید سید جواد ایزدی، بر بیش از ۷۰ نقطه در سرزمین‌های اشغالی از جمله (حیفا دیمونا الخضریه نزدیک حیفا شمال و جنوب تلآویو) با موفقیت و شدت فرود آمدند. 

بنابر اطلاعاتی میدانی روند تلفات رژیم صهیونیستی بویژه پس از سه موج قبلی تهاجمات قدرتمند ایران شدت یافته و به بیش از ۲۵۰۰ کشته و زخمی رسیده است. 

سپاه پاسداران و ارتش ج. ا امروز در قامت یک ملت ظهور یافته‌اند و یک ملت برای دفاع از ایران عزیز بسیج شده اند. 

مردم و صاحبان اندیشه در آمریکا! 

شما با دروغگویی و تحریف واقیعت‌های صحنه جنگ کنونی توسط جنگ افروزانی چون ترامپ و نتانیاهو مواجه هستید. حقیقت جنگ را شما باید در پمپ بنزین‌های آمریکا، خیابان‌های ایران و آسمان‌های تل آویو و حیفا مشاهده کنید. 

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌های خود با شفافیت حقیقت را برای شما بیان و واقعیت جنگ را برای شما به تصویر خواهد کشید. فرزندانتان را با مکر نتانیاهو و ترامپ روانه جهنم نکنید. سربازان متجاوز در دریای میلیونی ملت ایران سخت غرق و ناپدید خواهند شد. 

یادتان باشد تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم، این را آقای شهیدمان یادمان داده است. 

انا من المجرمین منتقمون

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

