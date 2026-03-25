رژیم اسرائیل عامل اصلی بیثباتی در منطقه است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو گفت: رژیم اسرائیل عامل اصلی بیثباتی در منطقه است.
به گزارش ایلنا، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه، در جریان یکی از نشستهای اضطراری شورای حقوق بشر که به درخواست کشورهای حوزه خلیج فارس و در واکنش به اقدامات ایران در منطقه برگزار شد، قاطعانه رژیم اسرائیل را عامل اصلی بیثباتی در منطقه معرفی و تأکید کرد که اقدامات این رژیم، نهتنها امنیت کشورهای منطقه بلکه ثبات جهانی را با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به تجاوز غیر قانونی مشترک آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تمامیت ارضی؛ مناطق غیر نظامی و زیرساختهای ایران، اظهار داشت که مسئولیت این اقدامات صرفاً متوجه عاملان مستقیم آن نیست، بلکه تمامی طرفهایی که در تسهیل، حمایت و پشتیبانی این حملات نقش داشتهاند نیز باید پاسخگو باشند.
سفیر ایران تصریح کرد: این حملات صرفاً ایران، لبنان یا فلسطین را هدف قرار نمیدهد، بلکه تار و پود نظم منطقهای را نشانه گرفته و جهان را بهسوی هرجومرج و ناامنی سوق میدهد.
بحرینی ضمن هشدار به کشورهای عربی منطقه تأکید کرد که ایران آخرین هدف نخواهد بود و در صورت تداوم این روند، دیگر کشورها نیز به اهدافی در دسترستر برای اجرای برنامههای رژیم تبدیل خواهند شد.
در ادامه، سفیر ایران با اشاره به حملات به زیرساختهای غیرنظامی، مراکز فرهنگی، تأسیسات حیاتی، پالایشگاهها، بیمارستانها، مجتمعهای صنعتی و مناطق مسکونی، اعلام کرد که این حملات از طریق امکانات و پایگاههایی در برخی کشورهای همسایه پشتیبانی شده و حتی برخی مناطق کشورهای همسایه به محل سوختگیری جنگندهها تبدیل شدهاند.
وی با طرح این پرسش که چگونه چنین اقداماتی در شرایط اعتماد میان کشورهای منطقه رخ داده است، خواستار بازنگری در رویکردهای منطقهای شد.
نماینده کشورمان همچنین تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور با قاطعیت در برابر این تهدیدات ایستادهاند و جمهوری اسلامی ایران حق خود میداند به منشأ این حملات پاسخ داده و از تکرار هرگونه تجاوز جلوگیری کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه «پروژه چند دههای ایرانهراسی» خواند، اظهار داشت که این روند با هدف ایجاد شکاف میان کشورهای منطقه و تضعیف آنها دنبال شده و اکنون به مرحلهای رسیده که بسترهای درگیری را فراهم کرده است.
در پایان، علی بحرینی با تأکید بر ضرورت همگرایی منطقهای گفت:کشورهای منطقه باید با درک مشترک از تهدیدات، در مسیر اتحاد حرکت کنند.» وی هشدار داد که تمرکز یکجانبه بر ایران در مجامع سیاسی و حقوقی، نهتنها به حل بحران کمکی نخواهد کرد، بلکه موجب تشدید بیثباتی و جسورتر شدن اسرائیل خواهد شد؛ رویکردی که «یک اشتباه تاریخی» است.