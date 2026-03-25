پیام سرلشکر عبداللهی به «ذوالقدر»
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در پیامی انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
ضمن درود به ارواح طیبه شهدا به ویژه شهید عظیم الشان قائد امت اسلامی و همچنین شهید والامقام و افتخارآفرین دکتر علی لاریجانی، انتصاب شایسته جنابعالی با تایید مقام معظم رهبری و با حکم رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی که سوابق درخشان جهاد، صلابت و انقلابی گری در کارنامه خود دارید را تبریک عرض می نمایم و توفیق روز افزون شما برادر بزرگوار و مؤمن در تحقق فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی، پیمودن راه شهدای گرانقدر و تقویت استحکام امنیت ملی کشور را از درگاه باریتعالی خواستارم.»