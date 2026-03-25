بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران از چهار واحد قضایی
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه برنامه بازدیدهای میدانی از واحدهای قضایی در استان تهران، از شعب دادسرای ناحیه ۵ و دادسرای ناحیه ۱۰، مجتمع شماره ۱۱ دادگاه صلح و مجتمع قضایی قدس تهران، بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند خدمترسانی قضایی به مراجعان در ایام فوق العاده وشرایط فعلی کشور قرار گرفت.
القاصی در جریان این بازدیدها با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: تحقق این شعار و عبور از چالشهای اقتصادی نیازمند همدلی و انسجام ملی و تلاش مضاعف همه مسئولان در بخشهای مختلف است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود با تأمین امنیت اقتصادی، حمایت از تولید و رسیدگی دقیق و عادلانه به پروندهها در این مسیر نقشآفرینی خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در شعبهای از دادگاه صلح، روند رسیدگی به پروندهها را مورد بررسی قرار داد.
همزمان با حضور وی در یکی از شعب این مجتمع، قاضی شعبه به دو پرونده جریانی رسیدگی کرد که در همان روز آرای مربوطه صادر و به طرفین پرونده نیز ابلاغ شد.
القاصی پس از بررسی روند رسیدگی به این پروندهها، از اهتمام رئیس شعبه و عوامل دفتری این شعبه از دادگاه صلح تهران که با دقت و سرعت در انجام وظایف محوله نسبت به رسیدگی به امور مردم اقدام کرده و از ایجاد وقفه در کار مراجعان جلوگیری میکنند، به صورت حضوری تقدیر و تشکر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در ادامه این بازدیدها با حضور در دادسراهای نواحی ۵ و ۱۰ تهران و مجتمع قضایی قدس، از بخشهای مختلف این واحدهای قضایی بازدید و ضمن گفتوگو با قضات و کارکنان، در جریان نحوه رسیدگی به پروندهها و ارائه خدمات قضایی به مراجعان قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در جریان حضور در نواحی دادسرای تهران، با تعدادی از مراجعان دیدار و به صورت مستقیم به درخواستها و مشکلات آنان رسیدگی کرد.
در جریان این دیدارها، برخی از مراجعان به دلیل بروز مشکل در فرآیند تودیع وثیقه با نگرانی از ادامه بازداشت یکی از زندانیان پرونده مراجعه کرده بودند که با بررسی موضوع و صدور دستورات لازم از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران، مشکل پذیرش وثیقه مرتفع شد و زمینه آزادی زندانی فراهم گردید.
وی در این بازدیدها با تأکید بر اهمیت تکریم مراجعان و تسریع در رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: حضور میدانی در واحدهای قضایی با هدف بررسی روند خدمترسانی، شناسایی مشکلات احتمالی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی به مردم انجام میشود و انتظار میرود همکاران قضایی و اداری با اهتمام مضاعف و خصوصا در شرایط خاص جنگ تحمیلی، در جهت تسهیل امور مراجعان و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی تلاش کنند.