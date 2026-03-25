به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

با گرامیداشت یاد و مجاهدت‌های کم‌نظیر شهید بزرگوار دکتر علی لاریجانی، انتصاب شایسته و مدبرانه جناب‌عالی به سمت دبیر شورای‌عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. این انتصاب در برهه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز، نقطه‌ای راهبردی در پاسداری از امنیت و اقتدار ملی ایران عزیز محسوب می‌شود.

بی‌تردید سوابق درخشان و مجاهدت‌های خالصانه و مستمر جناب‌عالی در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی، از مبارزات پیش از پیروزی انقلاب تا دفاع مقدس و مسئولیت‌های حساس سیاسی و امنیتی، سرمایه‌ای گران‌بها و پشتوانه‌ای مطمئن برای ایفای این مسئولیت سترگ است. این تجارب ارزشمند، تبلوری از پایمردی، شجاعت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است که چراغ راه تصمیم‌گیری‌های راهبردی در شرایط حساس کنونی خواهد بود.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، اتکا به ظرفیت‌های درونی، تحکیم همبستگی ملی و بهره‌گیری از هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مواجهه‌ای فعال و مقتدرانه با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. یقین دارم که در پرتو هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تکیه بر پشتوانه عظیم مردمی، مسیر تقویت اقتدار ملی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران با صلابت و استواری بیشتر ادامه خواهد یافت و جنابعالی منشأ خدماتی درخور و ماندگار برای ملت فهیم و استوار ایران خواهید بود.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این انتصاب برجسته و آرزوی توفیق روزافزون برای جناب‌عالی، آمادگی کامل وزارت امور خارجه را برای تعامل، همکاری و هماهنگی همه‌جانبه در مسیر تحقق اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/