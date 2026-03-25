پیام تبریک عراقچی به مناسبت انتصاب محمدباقر ذوالقدر به سمت دبیر شورایعالی امنیت ملی
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت انتصاب محمدباقر ذوالقدر به سمت دبیر شورایعالی امنیت ملی پیام تبریک صادر کرد.
به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
با گرامیداشت یاد و مجاهدتهای کمنظیر شهید بزرگوار دکتر علی لاریجانی، انتصاب شایسته و مدبرانه جنابعالی به سمت دبیر شورایعالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک عرض میکنم. این انتصاب در برههای حساس و سرنوشتساز، نقطهای راهبردی در پاسداری از امنیت و اقتدار ملی ایران عزیز محسوب میشود.
بیتردید سوابق درخشان و مجاهدتهای خالصانه و مستمر جنابعالی در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی، از مبارزات پیش از پیروزی انقلاب تا دفاع مقدس و مسئولیتهای حساس سیاسی و امنیتی، سرمایهای گرانبها و پشتوانهای مطمئن برای ایفای این مسئولیت سترگ است. این تجارب ارزشمند، تبلوری از پایمردی، شجاعت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است که چراغ راه تصمیمگیریهای راهبردی در شرایط حساس کنونی خواهد بود.
امروز، بیش از هر زمان دیگر، اتکا به ظرفیتهای درونی، تحکیم همبستگی ملی و بهرهگیری از همافزایی میان ارکان حاکمیت، ضرورتی اجتنابناپذیر برای مواجههای فعال و مقتدرانه با چالشهای منطقهای و بینالمللی است. یقین دارم که در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تکیه بر پشتوانه عظیم مردمی، مسیر تقویت اقتدار ملی، خنثیسازی توطئهها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران با صلابت و استواری بیشتر ادامه خواهد یافت و جنابعالی منشأ خدماتی درخور و ماندگار برای ملت فهیم و استوار ایران خواهید بود.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این انتصاب برجسته و آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی، آمادگی کامل وزارت امور خارجه را برای تعامل، همکاری و هماهنگی همهجانبه در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران