پیام تبریک مخبر درپی انتصاب ذوالقدر به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

انتصاب شایستهٔ جنابعالی را به این مسئولیت خطیر و راهبردی صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

سوابق ارزشمندتان از جمله جانشینی سپاه پاسداران، معاونت امنیتی وزارت کشور، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و فعالیت در دبیرخانه آن مجمع، گواه روشنی بر توانمندی در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و تقنینی است که در شرایط کنونی بسیار مغتنم خواهد بود.

در این فرصت، یاد و مجاهدت شهید دکتر علی لاریجانی، دبیر پیشین شورا که در مسیر خدمت به امنیت ملی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، گرامی داشته و از زحمات ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

بی‌گمان با تکیه بر تجارب ارزندهٔ جنابعالی و هماهنگی با نهاد‌های مسئول، در این برهه حساس از جنگ تحمیلی و ترکیبی دشمن، گام‌های استوار و مؤثری در جهت صیانت از امنیت و منافع ملی برداشته خواهد شد.

توفیق روزافزون و سلامت جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.



محمد مخبر