بقایی:

مقامات آمریکایی به دنبال سفیدشویی جنایاتشان هستند

مقامات آمریکایی به دنبال سفیدشویی جنایاتشان هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: مقامات آمریکایی فعالانه در صدد گمراه‌سازی افکار عمومی و دستکاری در رسانه‌ها هستند تا جنگ غیرقانونی خود علیه ایران را توجیه کرده و جنایاتشان را سفیدشویی نمایند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پوستر مستند «جنگی که نمی‌بینید»، در شبکه ایکس نوشت:

جنگی که نمی‌بینید

این فیلمی است که باید این روز‌ها تماشا کرد؛ در زمانه‌ای که مقامات آمریکایی فعالانه در صدد گمراه‌سازی افکار عمومی و دستکاری در رسانه‌ها هستند تا جنگ غیرقانونی خود علیه ایران را توجیه کرده و جنایاتشان را سفیدشویی نمایند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه، جملاتی از این فیلم را به شرح زیر نقل کرده است:

«ما خبرنگاران باید شجاعت کافی داشته باشیم تا از همکاری با کسانی که می‌خواهند آخرین ماجراجویی خونین‌شان در کشور دیگران را به ما بفروشند، سر باز بزنیم. یعنی همیشه داستان رسمی را به چالش بکشیم، هر چقدر هم که میهن‌پرستانه به نظر برسد، هر چقدر هم فریبنده و وسوسه‌کننده باشد. چون پروپاگاندا به ما رسانه‌ها وابسته است تا فریب‌هایش را نه به دشمن دور، بلکه مستقیماً به شما در خانه‌هایتان تزریق کند.»

