بازدید سرپرست دفتر نظارت بر امور زندانهای کشور از زندان ملایر/ تاکید بر لزوم توجه و رسیدگی به وضعیت زندانیان
سرپرست دفتر نظارت بر امور زندانهای کشور و دادیار دیوان عالی کشور، در سفری ۵ ساعته به زندان ملایر و در جمع زندانیان، بر اولویتهای قوه قضاییه در ایام جنگ تحمیلی تأکید کرد و در دیدار چهرهبهچهره با زندانیان، درخواستهای قضایی آنان را مورد رسیدگی قرار داد.
به گزارش ایلنا، حسن خانجانی به همراه علی اسلامخواه مدیرکل زندانهای استان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف و اندرزگاههای زندان ملایر، با جمعی از زندانیان دیدار عمومی داشت.
این مقام قضایی، در ادامه به صورت چهرهبهچهره با تعدادی از زندانیان دیدار و گفتوگو کرد و درخواستهای قضایی آنان را مورد رسیدگی دقیق قرار داد.
خانجانی در جریان این بازدید با اشاره به اولویتهای مورد تأکید ریاست قوه قضاییه به ویژه در ایام حساس وقوع جنگ ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر لزوم توجه و رسیدگی به وضعیت زندانیان و فراهمنمودن زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده تأکید کرد.
سرپرست دفتر نظارت بر امور زندانهای کشور ضمن قدردانی از فعالیتهای انجامشده در سطح سازمان زندانهای کشور و مراکز تابعه به دلیل ارائه خدمات مؤثر به زندانیان، بر تداوم این رویه و تلاش برای کاهش آمار جمعیت کیفری با هماهنگی مسئولان قضایی مرتبط تأکید کرد.
گفتنیاست؛ علی اسلامخواه مدیرکل زندانهای استان همدان نیز در این بازدید، گزارشی از وضعیت عملکرد زندانهای استان در حوزههای مختلف تأمینی، تربیتی و اشتغال مراکز کیفری ارائه کرد و از حضور مقام قضایی در زندان ملایر تشکر کرد.