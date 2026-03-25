پیام تبریک وزیر کشور برای انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی
وزیر کشور در پیامی انتصاب محمدباقر ذوالقدر را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی تبریک گفت.
جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی که نشان از اعتماد و حسن نظر مقام معظم رهبری و رییس جمهور محترم به سوابق ارزشمند و تجارب گرانسنگ شما در عرصههای مختلف مدیریتی و امنیتی دارد، صمیمانه تبریک عرض میکنم.
ضمن گرامیداشت یاد دبیر فقید شعام شهید دکتر علی لاریجانی، بیتردید حضور جنابعالی در این مسئولیت خطیر، با اتکا به تجربه، تدبیر و شناخت عمیق از مسائل راهبردی کشور، در تداوم خدمات مانا و اثرگذار آن شهید والامقام، زمینهساز تقویت هرچه بیشتر همافزایی میان نهادهای مسئول در حوزه امنیت ملی و پیشبرد اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در جنگ تحمیلی خواهد بود.
وزارت کشور و شورای امنیت کشور آماده همکاری نزدیک، مؤثر و همهجانبه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در راستای ارتقای امنیت پایدار و صیانت از منافع ملی است.
توفیق روزافزون تان را در این جایگاه خطیر، از درگاه قادر متعال خواستارم.