در تماسهای تلفنی عارف با وزرا مطرح شد؛
تأکید بر تداوم خدمترسانی مستمر و صدور دستورات جدید
معاون اول رئیسجمهور در تماسهای تلفنی جداگانه با جمعی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی، ضمن بررسی آخرین وضعیت خدماترسانی، از تلاشهای شبانهروزی اعضای کابینه در شرایط جنگی تقدیر کرد و بر استمرار خدمت به مردم تأکید و دستورات جدیدی برای مدیریت خسارات، پایداری زیرساختها و ثبات بازار صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه پیگیریهای مستمر دولت در شرایط جنگی کشور، در تماسهای تلفنی جداگانه با وزرای میراث فرهنگی و گردشگری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت اقدامات دستگاههای اجرایی در شرایط جنگی موجود را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور در تماس با سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دستور داد خسارات وارده به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در پی حملات دشمن بررسی و اقدامات لازم برای پیگیری این خسارات انجام شود.
وزیر میراث فرهنگی نیز در این گفتوگو با اشاره به تداوم سفرهای نوروزی اعلام کرد: حدود ۱۳ میلیون نفر از شهروندان در ایام تعطیلات نوروز به سفر رفتهاند که بخش قابل توجهی از آنان از اقامتگاههای بومگردی استفاده کردهاند و خدمات مناسبی به مسافران ارائه شده است.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در گفتوگو با عباس علیآبادی، وزیر نیرو، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با تهدیدهای زیرساختی در حوزه انرژی و برق دریافت و بر ضرورت پایداری شبکههای خدماتی تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
در تماس دیگری، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشی از روند رسیدگی به مجروحان جنگ ارائه کرد. دکتر عارف نیز دستورات لازم برای جبران خسارات وارده به ۲۷۵ مرکز درمانی، از جمله بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک، و تداوم ارائه خدمات درمانی در این مراکز را صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه در تماس با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در جریان اقدامات این وزارتخانه برای رسیدگی به وضعیت دانشآموزان مجروح و جانباز، وضعیت ۵۰۰ مدرسه آسیبدیده و نیز اسکان شهروندان در مدارس قرار گرفت و بر استمرار خدمات آموزشی و حمایتی تأکید کرد.
عارف همچنین در تماس با وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی، آخرین وضعیت تولید، تأمین کالاهای اساسی، برنامهریزی برای تحقق شعار سال و مدیریت بازار ارز را بررسی کرد و دستورات لازم را برای حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیازهای مردم صادر کرد.
معاون اول رئیسجمهور در این تماسها با تأکید بر اینکه خدمتگزاری بیمنت به مردم وظیفه اصلی دولت است، از تلاشهای شبانهروزی وزرا و حضور مستمر آنان در ایام جنگ تحمیلی و حتی تعطیلات نوروز تقدیر کرد و خواستار تداوم این روند وتامین کامل نیازهای مردم شد.