به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در جریان بازدید از سازمان هلال احمر و قدردانی از اقدامات اعضای آن در طول تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، در جمع خبرنگاران به طرح ادعای پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به ایران، واکنش نشان داد و گفت: دشمنان آرزوهایی که با حمله به آن دست نیافتند برای خود لیست کرده‌اند. این‌ها گمانه‌زنی رسانه‌ای و از دروغ‌های ترامپ ترامپ است؛ خیلی به آن‌ها توجه نکنید.