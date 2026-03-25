رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
پیشنهاد ۱۵ مادهای به ایران دروغ دیگر ترامپ است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به طرح ادعای پیشنهاد ۱۵ مادهای رئیسجمهوری آمریکا به ایران واکنش نشان داد و آن را گمانهزنی رسانهای دانست.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی در جریان بازدید از سازمان هلال احمر و قدردانی از اقدامات اعضای آن در طول تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، در جمع خبرنگاران به طرح ادعای پیشنهاد ۱۵ مادهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا به ایران، واکنش نشان داد و گفت: دشمنان آرزوهایی که با حمله به آن دست نیافتند برای خود لیست کردهاند. اینها گمانهزنی رسانهای و از دروغهای ترامپ ترامپ است؛ خیلی به آنها توجه نکنید.