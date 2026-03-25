سقاب اصفهانی؛
امروز کشورمان دوگانه «وطن فروشی» و «وطن پرستی» را تجربه میکند
به گزارش ایلنا، اسماعیل سقاب اصفهانی در جمع خبرنگاران با بیان این که این روزها کشورمان دوگانه ای واقعی را تجربه می کند که با دوگانه های سیاسی - فرهنگی متفاوت است، گفت: این دوگانه، دوگانه «وطنپرست» و «وطنفروش» است که هیچ تمایزی جز خاک وطن نمیپذیرد.
رییس سازمان بهینهسازی انرژی خاطر نشان کرد: اتفاقات ماه های اخیر تجربه «دوگانهای واقعی» در جامعه امروز ایران است، عنوان کرد: امروز ایران دوگانهای را تجربه میکند که با دوگانههای قبلی، مانند حجاب و بیحجاب یا چپ و راست سیاسی تفاوت اساسی دارد.
وی تأکید بر فراتر رفتن این دوگانه از مرزهای جغرافیایی، قومیتی و نژادی، خاطرنشان کرد: حتی ایرانیان خارج از کشور و ملتهای دیگر نیز این حس عمیق میهنی را درک میکنند؛ این وفاداری به وطن، موجی از افتخار را در بشریت ایجاد کرده است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به «تقسیم کار مردمی» در شرایط کنونی افزود: امروز شاهد تقسیم کاری خودجوش در میان مردم هستیم که در قالب حضور در خیابانها تا پاسی از شب، مشارکت در ایستهای بازرسی، اهدای هدایا به نیروهای حاضر در عرصه و کمک به آسیبدیدگان اقتصادی متبلور شده است. این مشارکتها بدون دستور یا ابلاغ رسمی صورت میگیرد و نشاندهنده برداشت خودجوش مردم از تکلیف است.
وی نقش رسانه را در نمایش این تبلور مردمی و تشویق سایرین به حضور در میدان حیاتی خواند و گفت: وظیفه رسانه این است که دوگانههای پوسیده را کمرنگ کند و دوگانه واقعی وطنپرستی- وطن فروشی را برجسته سازد. رسانه مصلح باید این جریان را به صورت واقعی و فارغ از انحصار یک تیپ، سلیقه یا جریان سیاسی خاص نشان دهد.
رییس سازمان بهینهسازی انرژی با برشمردن ثمرات این روند تصریح کرد: این جریان ویژه، آینده حکمرانی در ایران را متحول خواهد کرد. جمهوری اسلامی در حال مصونیت یافتن است و این امر به حکومتی پراقتدار در ۵۰ سال آینده منجر خواهد شد.
وی اظهار کرد: حضور مردم در خیابان باعث می شود حکمرانان دریابند که ادعای نداشتن پشتوانه مردمی، ساخته دشمن بوده و اکنون میتوانند با قاطعیت بیشتر تصمیمگیری کنند؛ علاوه بر این، با اطمینان از پای کار بودن مردم، میتوان بخشهای مهمی از حکمرانی از جمله اداره اقتصاد کشور را به آنان واگذار کرد، به گونهای که دولتها تنها زمینهساز باشند و اداره اصلی به عهده مردم قرار گیرد.