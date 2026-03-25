جزئیات جدید از شناسایی اموال برخی عناصر همکار تروریست‌ها/ شناسایی سهام ع-ش-ز در چندین شرکت کاشی‌سازی
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی بررسی‌های دقیق صورت گرفته با دستور مقام قضایی اموال ثبتی ع-ش-ز و م-م-الف، از عناصر شبکه‌ای فعال همراه و همکار تروریست‌ها و رژیم‌های کودک کش آمریکا و اسرائیل، در ایران در حال شناسایی و صدور دستور توقیف قضایی است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار کرد: در پی دستور قضایی صادر شده برای شناسایی و توقیف اموال عناصر همکار رژیم تروریستی صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، دستور شناسایی و توقیف اموال دو نفر از افرادی که با دشمن تروریست صهیونیستی-آمریکایی همراهی می‌کنند، صادر شد.

وی افزود: ع-ش-ز یکی از حامیان حمله نظامی به ایران که منجر به شهادت هزاران شهروند ایرانی شده چندی پیش به همراه خانواده از کشور خارج شده و به حمایت از مزدوران وابسته به رژیم صهیونیستی و دولت ترویست آمریکا در حال سفیدشویی اقدامات نظامی آن‌ها در ایران است.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در حال حاضر دستور شناسایی و توقیف اموال این عنصر حامی اقدامات تروریستی در کشور صادر شده است.

این مقام قضایی در استان یزد ادامه داد: براساس تحقیقات، این فرد دارای سهام چندین شرکت کاشی سازی در استان یزد است که دستور بررسی اساسنامه این شرکت‌ها داده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی بیان کرد: فرد دیگر خانمی به نام م-م-الف است که این فرد نیز از خارج از کشور با عوامل تروریست و رژیم کودک کش صهیونسیتی همراهی و همصدایی می‌کند. دستور شناسایی و توقیف اموال این فرد نیز صادر شده است.

در همین رابطه روز گذشته هم اموال ثبتی ب-الف با دستور مقام قضایی توقیف شد.

دادستانی کل کشور اعلام کرده است؛ بنابر گزارش‌های ارسالی از سوی مردم و نهادهای مسئول برخورد بازدارنده با عناصر حامی قاتلان مردم ایران آغاز شده و تا برخورد با آخرین فرد آن‌ها ادامه خواهد داشت.

پیش از این دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور، از عموم شهروندان بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی که با حضور موثر خود موجب یاس دشمن شده‌اند از همه کسانی که دل در گروی این آب و خاک دارند خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازات‌های قانونی خواهد بود.

دادستانی کل کشور برای این مهم سامانه https://dadsetani.ir/jasoosi را معرفی کرده است.

بعد از قطعی شدن حکم قضایی اسامی و مشخصات کلیه همکاران تروریستها به صورت کامل منتشر می شود.

