حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص مناطق مسکونی و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: جنگی که رخ داده از سوی آمریکا و اسرائیل بر ما تحمیل شده است؛ مردم با صبوری از نیروهای مسلح پشتیبانی کردند و باید از این همراهی ارزشمند قدردانی کرد؛ چراکه مردم پای ایران و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند.

نماینده شهرستان الیگودرز تاکید کرد: قطعا با پشتیبانی و حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود و این همبستگی ملی مهم‌ترین عامل عبور از شرایط سخت است.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی به‌صورت مستمر و حتی شبانه‌روزی برای پیگیری خسارات برگزار شده است، ادامه داد: بر اساس مصوبات پس از جنگ دوازده‌روزه، در شهر تهران به دلیل آنکه مدیریت بحران بر عهده شهرداری است، مسئولیت ارزیابی خسارات هم به این نهاد واگذار شده و تیم‌های تخصصی در حال بررسی دقیق میزان آسیب‌ها هستند.

گودرزی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای آسیب‌دیده توسط مهندسان ناظر در حال ارزیابی است و شهرداری تهران هم هم در حوزه اسکان موقت و هم در پیگیری روند جبران خسارات، وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دهد؛ بنابراین مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت سایر شهرهای کشور عنوان کرد: در سطح کشور هم استانداری‌ها از طریق مدیریت بحران مسئول بررسی و ارزیابی خسارات در بخش‌های مسکونی، صنعتی و تولیدی هستند و این روند به‌طور جدی در حال انجام است.

وی در ادامه با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی مردم افزود: تجربه این روزها نشان داد که هر زمان مردم در کنار نیروهای مسلح قرار گرفته‌اند، کشور با قدرت از بحران‌ها عبور کرده است. این اعتماد عمومی مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ما موظفیم با اقدامات سریع و موثر پاسخگوی این همراهی باشیم.

گودرزی تصریح کرد: کمیسیون عمران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، روند جبران خسارات را به‌صورت دقیق رصد می‌کند و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، به دنبال رفع موانع و تسریع در پرداخت‌هاست. همچنین تامین منابع مالی لازم برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی، بازگشت سریع مردم به زندگی عادی است؛ از این رو علاوه بر اسکان موقت، برنامه‌ریزی برای بازسازی اصولی و مقاوم‌سازی واحدها هم دنبال می‌شود تا در آینده آسیب‌ها به حداقل برسد.

این نماینده مجلس گفت: مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط هم پای کشور خود می‌ایستند و ما به آنان اطمینان می‌دهیم که هیچ پرونده‌ای در حوزه خسارات بدون رسیدگی باقی نخواهد ماند و با همدلی میان مردم، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، روند جبران خسارات با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.

