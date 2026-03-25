وزارت اطلاعات خبرداد:

شناسایی و بازداشت ۳۹مزدور دشمن آمریکایی-صهیونی در تهران

وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای از شناسایی و بازداشت ۳۹ عضو گروهکهای تروریستی و مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی در تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: ۲۷ نفر از این مزدوران عضو دو گروهکی بودند و میخواستند با ایجاد یک هسته‌ی عملیاتی در استان سیستان و بلوچستان ناامنی کنند، اما پیش از هرگونه اقدام بازداشت شدند. ۴۹ بمب دست ساز، ۲ قبضه سلاح جنگی کلاشینکف، ۱۶ قبضه سلاح کمری، ۵۰ تیغه خشاب و بیش از ۱۵۰۰ فشنگ و ۷ دستگاه استارلینک از آنها کشف و ضبط شد.

دو نفر دیگر هم در فضای مجازی مامور شده بودند فضای روانی جامعه را ناامن کنند، اما شناسایی و بازداشت شدند. همچنین ۱۰ وطن فروش دیگر محل‌های استقرار نیرو‌های حافظ امنیت را به دشمن و شبکه تروریستی اینترنشنال گزارش میکردند که سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان تهران آنها را هم شناسایی و بازداشت کردند.

وزارت اطلاعات از مردم خواسته موارد مشکوک را به درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارتخانه به شماره ۱۱۳ و در پیام رسان‌های ایتا، بله و روبیکا به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

